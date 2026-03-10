Tài khoản có 22 lần chuyển tiền gần 500 triệu đồng, công an vào cuộc điều tra người phụ nữ

Một phụ nữ sinh năm 1979 mới đây đã trở thành nạn nhân của vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hình thức “chat nhạy cảm” trên mạng xã hội. Theo Công an TP Hà Nội, sau khi bị các đối tượng nắm giữ hình ảnh, video nhạy cảm, người này liên tục bị đe dọa và buộc phải chuyển tiền tổng cộng 22 lần, với số tiền gần 500 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người dân bị chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn dụ dỗ “chat nhạy cảm” trên các nền tảng mạng xã hội. Nạn nhân không chỉ là nam giới mà còn có cả phụ nữ. Các đối tượng sau đó sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để uy hiếp, gây áp lực tâm lý nhằm tống tiền.

Liên tiếp 22 lần chuyển tiền, người phụ nữ tại Hà Nội đã mất số tiền gần 500 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để kết bạn, làm quen với nạn nhân. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng gợi ý hoặc dụ dỗ nạn nhân tham gia “chat nhạy cảm”. Trong quá trình này, toàn bộ nội dung trao đổi sẽ bị các đối tượng bí mật ghi lại bằng cách quay màn hình hoặc ghi hình.

Khi đã có được những tư liệu nhạy cảm, các đối tượng lập tức đe dọa sẽ phát tán hình ảnh, video cho bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp của nạn nhân nếu không chuyển tiền theo yêu cầu.

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân, nhiều nạn nhân chấp nhận chuyển tiền cho các đối tượng, thậm chí nhiều lần với số tiền lớn, nhưng vẫn không dám trình báo cơ quan công an.

Trước thực trạng này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận được lời mời kết bạn hoặc tin nhắn từ các tài khoản lạ trên mạng xã hội. Người dùng cần tránh tham gia các hội, nhóm có nội dung đồi trụy, cũng như không trao đổi, trò chuyện với các tài khoản có dấu hiệu dụ dỗ “chat nhạy cảm”.

Trường hợp bị các đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền theo hình thức trên, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội