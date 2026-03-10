Cảnh báo khẩn từ cơ quan chức năng khi lắp pin lưu trữ điện mặt trời

Sự bùng nổ của thị trường pin lưu trữ năng lượng hiện nay đang vượt xa mọi dự báo ban đầu. Kể từ khi chương trình trợ giá của Chính phủ Liên bang Úc được triển khai vào tháng 7/2025 với ngân sách khổng lồ lên tới 7,2 tỷ AUD, đã có hơn 254.800 hộ gia đình và doanh nghiệp nhanh chóng tham gia. Tổng công suất của các hệ thống lưu trữ quy mô nhỏ này hiện đã vượt qua sức mạnh cộng dồn của 12 dự án pin hòa lưới điện lớn nhất đang hoạt động.

Nhu cầu lắp đặt còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng vọt trong thời gian tới khi người dân đang chạy đua để hưởng mức chiết khấu hiện tại trước khi chính sách trợ giá mới, dựa trên dung lượng pin, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Pin lưu trữ điện mặt trời là phương án năng lượng đang dần phổ biến

Nhìn về tương lai, Cơ quan Quản lý Năng lượng Sạch (CER) ước tính trong năm 2026 sẽ có thêm từ 350.000 đến 520.000 bộ pin mới được đưa vào sử dụng, bổ sung thêm nguồn năng lượng khổng lồ từ 8 đến 12 GWh. Cùng với đó, quy mô điện mặt trời áp mái cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, chạm mốc 3,7 GW vào năm 2026. Đứng trước làn sóng bùng nổ chưa từng có này, cơ quan quản lý buộc phải nâng cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp bảo vệ mới khắt khe hơn nhằm ngăn chặn những rủi ro an toàn cháy nổ hoặc chập điện.

Ông Carl Binning, Tổng Giám đốc Điều hành CER nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn cao điểm của ngành năng lượng và trọng tâm số một phải là duy trì tiêu chuẩn thi công ở mức cao nhất. Cơ quan chức năng gửi thông điệp đanh thép tới các đơn vị lắp đặt rằng mọi hành vi thi công ẩu, thiếu an toàn hoặc phớt lờ quy chuẩn kỹ thuật đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm. Các chế tài mạnh tay nhất bao gồm cả việc tước quyền tham gia cơ chế năng lượng tái tạo của những đơn vị vi phạm.

Các hộ gia đình lắp đặt pin lưu trữ điện mặt trời cần được đảm bảo an toàn

Để minh bạch hóa quá trình này, quy trình giám sát mới bắt buộc các đơn vị thi công phải cung cấp hình ảnh chứng minh rõ ràng, có gắn tọa độ địa lý và thời gian chính xác đối với các nhãn dán trên hệ thống pin. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là yếu tố sống còn để bảo vệ an toàn cho chính những người thợ, lực lượng cứu hộ khẩn cấp và các kỹ thuật viên bảo trì về sau. Mọi hành vi làm tắt hoặc gian dối sẽ khiến yêu cầu cấp chứng nhận công nghệ bị đình chỉ, đồng thời thợ thi công buộc phải quay lại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Những lo ngại của cơ quan chức năng là hoàn toàn có cơ sở khi kết quả kiểm tra thực tế bộc lộ nhiều lỗ hổng đáng quan ngại. Trong số 350 hệ thống đã được đánh giá tính đến giữa tháng 2, có gần 63% hệ thống bị xếp loại dưới chuẩn kỹ thuật. Dù những hệ thống này vẫn được đánh giá là an toàn để vận hành tạm thời, nhưng chúng lại mắc phải các lỗi cơ bản như thiếu nhãn cảnh báo, dán sai vị trí nhãn mạch dự phòng hoặc thiếu chỉ dẫn cho dịch vụ khẩn cấp. Đặc biệt, có gần 1% hệ thống bị liệt vào nhóm nguy hiểm, hoàn toàn không đảm bảo an toàn do dính các lỗi nghiêm trọng về dây dẫn và thiết bị bảo vệ.

Theo PV Magazine