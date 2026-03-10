Thông tin quan trọng mà khách hàng ACB cần biết

Theo thông báo mới nhất từ ACB, ngân hàng này sẽ chính thức điều chỉnh biểu phí dịch vụ cho các dòng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ kể từ ngày 12/3/2026. Theo đó, ưu đãi phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ tín dụng sẽ kèm theo điều kiện chi tiêu khắt khe hơn. Cụ thể, trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành, chủ thẻ ACB Visa Gold, ACB Visa Platinum và ACB JCB Gold phải đạt tổng giá trị chi tiêu ít nhất 3 triệu đồng. Đối với dòng thẻ cao cấp ACB Visa Signature, con số này lên tới 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, ACB bắt đầu thu phí phát hành đối với nhiều dòng thẻ thay vì miễn phí như trước đây. Phí phát hành thẻ ACB Green là 50.000 đồng, trong khi các dòng thẻ Debit khác như Visa Platinum, MasterCard hay JCB có mức phí 200.000 đồng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì cơ chế hoàn phí nếu khách hàng phát sinh giao dịch chi tiêu hoặc rút tiền mặt trong tháng đầu tiên. Ngoài ra, phí hủy thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp cũng tăng đáng kể, dao động từ 220.000 đồng đến 440.000 đồng tùy dòng thẻ.

Trước ACB, thị trường thẻ đã chứng kiến những đợt điều chỉnh lãi suất mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại cổ phần. Techcombank hiện là một trong những đơn vị có mức lãi suất thẻ tín dụng cao nhất thị trường, đặc biệt là dòng thẻ Techcombank Visa chuẩn (Classic) với mức lãi suất lên tới 38,8%/năm. Các dòng thẻ khác của nhà băng này như Techcombank Everyday hay Airlines Visa cũng duy trì mức lãi suất từ 35,8% đến 36,8%/năm.

Tương tự, OCB cũng đã nâng mức lãi suất cao nhất cho danh mục thẻ tín dụng lên 37%/năm từ cuối năm 2025. Không đứng ngoài cuộc đua, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank cũng đã thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất thêm khoảng 3-4%/năm. Hiện tại, lãi suất thẻ tín dụng hạng chuẩn tại các ngân hàng này phổ biến ở mức 22%/năm, trong khi các dòng thẻ cao cấp như Signature hay Infinite dao động từ 18% đến 20%/năm.