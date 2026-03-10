5 thay đổi quan trọng trong bản cập nhật mới nhất của VNeID

Mới đây, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã chính thức tung ra bản cập nhật 2.2.6 mang đến nhiều tiện ích thiết thực. Lần nâng cấp này tiếp tục khẳng định mục tiêu đưa VNeID trở thành siêu ứng dụng phục vụ chuyển đổi số, giúp người dân từng bước tối giản hóa thủ tục hành chính và thay thế các loại giấy tờ truyền thống.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phiên bản này là việc chính thức hỗ trợ định danh điện tử cho công dân dưới 14 tuổi, qua đó mở rộng đáng kể đối tượng thụ hưởng các tiện ích số quốc gia. Bên cạnh đó, người dân hiện đã có thể tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trực tiếp trên ứng dụng. Việc đưa các loại giấy tờ quan trọng này lên không gian số không chỉ giúp bảo quản an toàn mà còn tạo sự thuận lợi tối đa khi thực hiện các giao dịch dân sự.

Hướng tới trải nghiệm sống hiện đại, VNeID 2.2.6 bắt đầu hiển thị vé tàu Metro và hỗ trợ tính năng check-in ngay tại trạm, mang lại phương thức di chuyển công cộng thông minh và liền mạch hơn. Song song đó, người dùng giờ đây có thể trực tiếp nộp hồ sơ dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước ngay trên điện thoại một cách nhanh chóng. Các thủ tục liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú hay cấp mới thẻ căn cước cũng được hệ thống cập nhật và điều chỉnh để quá trình thao tác của người dân trở nên dễ dàng nhất.

Đợt cập nhật này cũng đi kèm các bản vá lỗi và tối ưu hóa hệ thống để nâng cao tính ổn định cho ứng dụng. Sau khi thông tin cá nhân được tích hợp và cơ quan chức năng phê duyệt, mọi dữ liệu trên VNeID đều có giá trị pháp lý thay thế bản cứng trong nhiều trường hợp. Để không bỏ lỡ những quyền lợi này, người dùng nên truy cập ngay Google Play trên Android hoặc App Store trên iOS để cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.