Một doanh nghiệp bảo hiểm vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên

Theo đó, ngày 06/03/2026, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội đã nhận được văn bản số 2648/BТСQLBH của Bộ Tài Chính ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của 23 công ty thành viên trực thuộc MIC.

Công văn Bộ Tài chính nêu đã nhận được Công văn số 875/2026/MIC-HO ngày 02/02/2026 và Công văn số 985/2025/CV-MIC ngày 13/02/2026 về việc báo cáo chẩm dứt hoạt động các công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội. Bộ tài chính ghi nhận chấm dứt hoạt động của 23 công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty phải thực hiện công khai thông tin theo quy định tại Điều 117, Điều 120 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn. Tổng công ty phải chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan khác có liên quan đối với các thông tin, tài liệu gửi Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo việc chấm dứt hoạt động của các công ty thành viên không gây thiệt hại đến các nghĩa vụ hiện tại đối với nhà nước, quyền lợi của bên mua bảo hiểm và các đối tượng khác có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 46/2023/NĐ-CP. Tổng công ty phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát sinh khi chấm dứt hoạt động của các công ty thành viên.

Danh sách 23 công ty trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Tiền thân là Công ty CP Bảo hiểm Quân đội) được thành lập theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân uỷ Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Quý IV, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đạt 1.147 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tăng mạnh 24,7% lên 1.067 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần bảo hiểm giảm 59,1%, còn 80 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động tài chính ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 117 tỷ đồng, tăng 55%, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ còn 3 tỷ đồng, giúp lãi thuần tài chính tăng 57,6% lên 114 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế quý IV của MIC vẫn giảm 77%, chỉ còn 23 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, MIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2024, còn lợi nhuận sau thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 36,2%.