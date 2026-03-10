Chiếc iPhone giá rẻ, màn hình lớn, pin "trâu" hấp dẫn hơn iPhone 17e

Dù dòng Plus đã chính thức khép lại vòng đời với thế hệ iPhone 16 Plus, iPhone 14 Plus hiện vẫn là mẫu điện thoại màn hình lớn được săn đón nồng nhiệt nhờ đợt điều chỉnh giá mạnh vào đầu tháng 3. Với mức chi phí sở hữu chạm đáy, thiết bị này mang đến trải nghiệm không gian hiển thị rộng rãi cùng thời lượng sử dụng pin xuất sắc. Giới chuyên môn công nghệ đánh giá đây là một khoản đầu tư thiết thực và có phần hấp dẫn hơn cả mẫu iPhone 17e vừa ra mắt.

Bước sang đầu tháng 3 năm 2026, thị trường ghi nhận mức giá vô cùng hợp lý cho những chiếc iPhone 14 Plus hàng mới nguyên vẹn. Cụ thể, phiên bản 128GB hiện có giá chỉ từ 17,39 triệu đồng. Nếu so sánh với mức giá 27,99 triệu đồng tại thời điểm mở bán chính thức ở Việt Nam vào năm 2022, thiết bị đã giảm mạnh tới 10,6 triệu đồng. Thậm chí, con số 17,39 triệu đồng này còn thấp hơn mức giá khởi điểm 17,99 triệu đồng của mẫu iPhone 17e mới lên kệ. Sự chênh lệch ấn tượng này biến iPhone 14 Plus thành chiếc điện thoại màn hình lớn mua mới có giá thành dễ tiếp cận nhất hiện nay cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.

Điểm nhấn đáng giá nhất của sản phẩm chính là tấm nền OLED Super Retina XDR, mang lại không gian thao tác vô cùng thoải mái và sống động. Mặc dù chỉ được trang bị tần số quét 60Hz tương tự như iPhone 17e, màn hình của máy vẫn đảm bảo độ sắc nét cực cao cùng độ sáng tối đa lên đến 1200 nits. Máy đáp ứng tốt mọi nhu cầu hiển thị ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Chất lượng hình ảnh và màu sắc của thế hệ này hoàn toàn đáp ứng tốt tiêu chuẩn khắt khe hiện tại, không hề thua kém đáng kể so với các dòng thiết bị mới hơn.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu cụm camera kép 12MP ở mặt lưng, bao gồm một ống kính góc rộng và một ống kính góc siêu rộng với trường nhìn 120 độ. Nhờ cảm biến hình ảnh kích thước lớn, chất lượng ảnh chụp cho ra có độ chi tiết cao, màu sắc trung thực và xử lý tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp. Đặc biệt, việc sở hữu ống kính góc siêu rộng là một lợi thế cực lớn của iPhone 14 Plus khi đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với iPhone 17e. Ẩn chứa bên trong thân máy là bộ vi xử lý A15 Bionic tiến trình 5nm kết hợp cùng GPU 5 lõi và 6GB RAM. Cấu hình này mang lại hiệu năng ấn tượng, đảm bảo độ mượt mà cho các tác vụ hàng ngày và xử lý tốt các ứng dụng đồ họa nặng.

Nhờ lợi thế về kích thước vật lý, Apple đã trang bị cho máy viên pin dung lượng lớn 4325 mAh. Yếu tố này giúp thiết bị đạt thời gian xem video liên tục lên đến 26 giờ, tự hào là một trong những chiếc iPhone có thời lượng sử dụng bền bỉ nhất. Đối với những người dùng có nhu cầu làm việc liên tục hoặc giải trí với cường độ cao trong ngày dài, đây là một tiêu chí mang tính quyết định. Nhìn chung, nếu bạn không yêu cầu khắt khe về các công nghệ bổ trợ như màn hình 120Hz hay camera thu phóng quang học xa, iPhone 14 Plus chính là sự lựa chọn hợp lý, tối ưu chi phí và đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu sử dụng thực tế trong năm 2026.