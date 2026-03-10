Thanh mảnh bên ngoài, mạnh mẽ bên trong: HONOR X8d kể câu chuyện về người phụ nữ hiện đại

Vì thế, việc họ tìm một chiếc smartphone không chỉ có thiết kế đẹp và năng lượng mạnh mẽ để đáp ứng loạt nhiều nhu cầu trong ngày, từ kết nối, giải trí, làm việc là rất cần thiết.

Và HONOR X8d là một lựa chọn thú vị khi thiết kế, hiệu năng và tính năng AI được kết hợp để tạo nên một thiết bị vừa tinh tế, vừa "có nội lực". Với thiết kế thanh mảnh chỉ 7,5mm, cùng dung lượng pin lớn 7000mAh cho thời gian sử dụng bền bỉ và loạt tính năng AI thông minh.

Thanh mảnh, thời trang như một phụ kiện phong cách

HONOR X8d có độ mỏng 7,5mm và trọng lượng 188g hướng đến sự gọn nhẹ và tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Mặt lưng làm từ chất liệu nhựa với bề mặt hoàn thiện phản chiếu ánh sáng nhẹ, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại đồng thời giúp hạn chế bám dấu vân tay.

HONOR X8d với thiết kế thanh mảnh chỉ 7,5mm

Về ngoại hình, HONOR X8d được giới thiệu với ba phiên bản màu Xanh Thiên Vân, Xám Nguyệt Quang và Đen Huyền Bí. Với ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, X8d không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn trở thành phụ kiện công nghệ thời trang, dễ dàng đồng hành cùng mọi người trong công việc cũng như các hoạt động thường ngày.

Smartphone vừa tinh tế, vừa "có nội lực"

Nếu vẻ ngoài và màu sắc của HONOR X8d đại diện cho sự thanh mảnh, thì bên trong lại là "nội lực" đáng chú ý. Với pin dung lượng lớn 7000mAh, cho phép xem video liên tục tới 31 giờ chỉ với một lần sạc và có độ bền pin lên đến 6 năm. Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W giúp nạp năng lượng nhanh chóng, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho các hoạt động suốt ngày dài.

Viên pin dung lượng lớn giúp thiết bị duy trì hoạt động suốt ngày dài, từ công việc buổi sáng, những cuộc họp online, cho đến các hoạt động giải trí vào buổi tối. Giống như nhiều phụ nữ hiện đại: có thể trông nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng lại sở hữu nguồn năng lượng bền bỉ để cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và đam mê suốt ngày dài.

Với dung lượng pin 7000mAh, HONOR X8d có thể duy trì hoạt động suốt ngày dài

Dù sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, nhưng HONOR X8d đã đạt chứng nhận độ bền SGS Thụy Sĩ, với khả năng chịu rơi vỡ từ độ cao tối đa 2m. X8d cũng hỗ trợ kháng nước và bụi chuẩn IP65, giúp hạn chế tác động từ nước bắn trong các tình huống như đi mưa nhẹ hoặc sinh hoạt hằng ngày; theo thử nghiệm nội bộ, thiết bị có thể duy trì hoạt động khi tiếp xúc nước ở độ sâu khoảng 0,5m trong 1 phút. Ngoài ra, công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement cho phép màn hình vẫn nhận diện thao tác khi tay ướt hoặc dính dầu, mang lại sự tiện lợi trong nhiều hoạt động thường ngày của người dùng hiện đại.

AI là tinh thần để hỗ trợ cuộc sống tiện lợi hơn

HONOR X8d tích hợp Nút AI thông minh 2.0 đặt ở cạnh bên, cho phép truy cập nhanh các công cụ AI và ứng dụng chỉ với một lần nhấn. Máy còn có các tính năng như AI Memory (vuốt ba ngón tay để lưu nhanh nội dung trên màn hình) và AI Settings Agent, trợ lý thông minh giúp tìm và điều chỉnh cài đặt bằng giọng nói hoặc văn bản. Ngoài ra, các công cụ AI dịch thuật, AI ghi chú, tóm tắt nội dung và tạo phụ đề trên MagicOS 10 (Android 16) giúp người dùng xử lý công việc nhanh chóng và thuận tiện hơn trong nhịp sống bận rộn.

Cụm camera AI 108MP trên HONOR X8d với khả năng zoom 3x

HONOR X8d được trang bị camera AI 108MP cùng khả năng zoom 3x, cho hình ảnh chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng. Máy còn tích hợp các công cụ chỉnh sửa như AI Eraser (xóa vật thể), AI Cutout (tách nền), AI Eye Fix (sửa mắt nhắm) và AI Upscale (nâng cấp ảnh), giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh hoàn thiện chỉ trong vài thao tác. Thông qua HONOR Connect, hình ảnh cũng có thể chia sẻ liền mạch sang các thiết bị iOS, giúp việc lưu trữ và kết nối giữa các nền tảng trở nên thuận tiện hơn.

Nút AI thông minh 2.0 cho phép truy cập nhanh các ứng dụng

Sự kết hợp giữa thiết kế thanh mảnh, pin dung lượng lớn và loạt tính năng AI thông minh giúp HONOR X8d trở thành thiết bị phù hợp với nhịp sống công nghệ ngày nay. Không chỉ mang đến hiệu năng ổn định và trải nghiệm tiện lợi, HONOR X8d còn thể hiện tinh thần cân bằng giữa vẻ ngoài tinh tế và "nội lực" bền bỉ giống như phong cách của người phụ nữ hiện đại: thanh lịch, linh hoạt và luôn chủ động làm chủ cuộc sống.

Thông tin sản phẩm:

HONOR X8d chính thức ra mắt với ba phiên bản màu sắc ấn tượng: Xanh Thiên Vân, Xám Nguyệt Quang, Đen Huyền Bí với giá bán chính thức là 8.090.000 đồng với 2 phiên bản là 8GB - 128GB và 8GB - 256GB. Sản phẩm sẽ được mở bán rộng rãi tại hệ thống Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ, Minh Tuấn Mobile và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok.

Đặc biệt, trong thời gian mở bán từ nay đến ngày 31/3/2026, HONOR X8d có ưu đãi mở bán giảm 300.000 đồng, hỗ trợ lên đời 1.000.000 đồng hoặc giảm cho nhóm học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 200.000 đồng (chỉ chọn 1 hình thức). Hấp dẫn hơn, khách hàng được 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do Nhà sản xuất và bảo hành tổng 24 tháng, cùng trả góp 0% lãi suất.