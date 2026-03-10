4 chiếc xe máy tiết kiệm xăng nhất Việt Nam, đổ đầy bình đi cả tuần mà ai cũng nên biết

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và neo ở mức cao, tạo áp lực không nhỏ lên chi phí sinh hoạt thường nhật, bài toán chi tiêu đang trở nên nan giải hơn bao giờ hết đối với người lao động. Theo đó, giá xăng RON 95-III vừa cán mốc 27.040 đồng/lít, còn E5 RON 92 cũng leo lên 25.226 đồng/lít.

Thay vì tiếp tục sử dụng những phương tiện "ngốn" nhiên liệu, xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe máy tối ưu hiệu suất đang lên ngôi. Dưới đây là những mẫu xe hai bánh đang dẫn đầu thị trường Việt Nam về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, dựa trên số liệu công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Honda Future 125 FI với mức tiêu hao 1,54 lít/100km

Đứng đầu trong phân khúc xe phổ thông về tính kinh tế và sự bền bỉ chính là Honda Future 125 FI. Mẫu xe này từ lâu đã khẳng định được vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng Việt nhờ khối động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh tối ưu. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của Future 125 FI chỉ dừng ở con số cực kỳ ấn tượng là 1,54 lít cho mỗi 100 kilomet. Đây là một lợi thế tuyệt đối giúp mẫu xe này luôn lọt vào tầm ngắm của những người dùng thực dụng, đề cao hiệu quả sử dụng lâu dài và mong muốn cắt giảm tối đa chi phí đi lại hàng ngày.

Honda Future 125 FI là mẫu xe máy có mức tiêu hao xăng ít nhất trên thị trường

Yamaha Jupiter Finn đạt mức 1,61 lít/100km

Bám sát ngay sau đó là đại diện đến từ nhà Yamaha với dòng xe Jupiter Finn. Dù là một cái tên xuất hiện muộn hơn trên thị trường, Jupiter Finn đã nhanh chóng ghi điểm nhờ thiết kế thanh lịch và hệ thống phun xăng điện tử kết hợp cùng động cơ 115cc hoạt động bền bỉ. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của mẫu xe này được Cục Đăng kiểm ghi nhận ở mức 1,61 lít/100km. Không chỉ giải quyết tốt bài toán kinh tế, hệ thống phanh liên kết UBS được trang bị trên Jupiter Finn còn mang lại sự an toàn và ổn định cho người lái khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Mẫu xe số của nhà Yamaha cũng có mức tiêu hao xăng rất thấp

Yamaha Grande dẫn đầu xe ga với 1,66 lít/100km

Chuyển sang phân khúc xe tay ga, Yamaha Grande tiếp tục giữ vững ngôi vương là mẫu xe tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hiện nay. Trái ngược với định kiến xe tay ga thường hao tốn nhiều nhiên liệu, khối động cơ Blue Core Hybrid 125cc trên Grande đã chứng minh điều ngược lại khi mức tiêu thụ chỉ vỏn vẹn 1,66 lít/100km. Việc tích hợp hệ thống trợ lực điện hybrid không chỉ giúp xe khởi động êm ái, tăng tốc mượt mà mà còn tối ưu hóa từng giọt xăng. Sự kết hợp giữa thiết kế đậm chất châu Âu và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đỉnh cao biến Grande thành lựa chọn hàng đầu của dân văn phòng.

Ngôi vương tiết kiệm xăng của xe tay ga thuộc về Yamaha Grande

Honda Vision tối ưu chi phí với 1,85 lít/100km

Một cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách này chính là Honda Vision, mẫu xe luôn duy trì doanh số bán ra ở mức kỷ lục. Sở hữu khối động cơ eSP thông minh thế hệ mới dung tích 110cc, kết hợp cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, mức tiêu thụ nhiên liệu của Vision được duy trì ổn định ở mức 1,85 lít/100km. Sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế nhỏ gọn, tính thời trang, tiện dụng và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành đã giúp mẫu xe này duy trì sức hút mãnh liệt qua nhiều năm, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản của phần đông người Việt.

Xe ga "quốc dân" Honda là lựa chọn của nhiều người muốn tiết kiệm xăng

Tuy nhiên, việc sở hữu một chiếc xe tiết kiệm xăng mới chỉ là điều kiện cần. Để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, người dùng cần kết hợp với thói quen điều khiển xe khoa học. Việc duy trì tay ga đều đặn, hạn chế phanh gấp hay thốc ga đột ngột, đồng thời chú ý bảo dưỡng xe định kỳ và kiểm tra áp suất lốp thường xuyên sẽ giúp động cơ luôn hoạt động trong trạng thái hoàn hảo nhất. Đây chính là giải pháp mang tính bền vững để bảo vệ tài chính cá nhân trong thời điểm mọi chi phí đều đắt đỏ.