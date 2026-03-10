5 ký tự giúp nâng hạng thương gia miễn phí mà khách hàng Vietnam Airlines phải biết

Theo văn bản nghiệp vụ số 07 mới nhất của Vietnam Airlines gửi đến các đại lý vừa chính thức kích hoạt một đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho một nhóm hành khách nhất định trong năm 2026. Theo đó, hãng hàng không quốc gia sẽ kích hoạt đặc quyền nâng hạng miễn phí trên hàng loạt đường bay nội địa.

Cụ thể, nếu bạn đang sở hữu hạng vé Phổ thông đặc biệt hoặc Phổ thông linh hoạt, hãy kiểm tra ngay xem mã vé có chứa một trong năm ký tự bao gồm W, Z, U, B hoặc M hay không. Chương trình hấp dẫn này được áp dụng rộng rãi cho các vé thực hiện xuất hoặc đổi trong giai đoạn từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Chính sách nâng hạng không áp dụng đại trà mà tập trung chủ yếu vào các đường bay trục lẻ hoặc chặng địa phương. Bạn có thể tận dụng ưu đãi này trên các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vân Đồn, Vinh, Tuy Hòa, Chu Lai, Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, các chặng bay từ Hà Nội đi Cần Thơ, Pleiku, Điện Biên, Đồng Hới hay tuyến liên vùng từ Đà Nẵng đi Đà Lạt cũng nằm trong danh sách áp dụng. Hành khách cần lưu ý ưu đãi có thể tạm ngưng trong một số giai đoạn cao điểm lễ Tết theo quy định chung của hãng.

Được biết, khi được nâng hạng thành công, bạn sẽ trải qua một hành trình bay vô cùng thoải mái và tiết kiệm thời gian chờ đợi. Hành khách được làm thủ tục tại quầy ưu tiên riêng biệt, sử dụng lối ra máy bay nhanh chóng và thưởng thức trọn vẹn các dịch vụ chăm sóc trên không theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của khoang Thương gia.

Dù vậy, để tránh những hiểu lầm không đáng có khi ra sân bay, hành khách cũng cần nắm rõ bản chất đây là một chương trình nâng hạng kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc các quyền lợi cốt lõi gắn liền với giá vé ban đầu như tiêu chuẩn hành lý ký gửi, hệ số cộng dặm của chương trình Bông Sen Vàng và đặc quyền sử dụng phòng chờ hạng sang tại nhà ga vẫn sẽ được giữ nguyên theo đúng hạng vé Phổ thông gốc mà bạn đã thanh toán.

Để thụ hưởng quyền lợi tuyệt vời này, quy định bắt buộc là bạn phải chủ động gửi yêu cầu nâng hạng trước ít nhất 3 ngày so với thời điểm khởi hành dự kiến. Kết quả nâng hạng thành công sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng chỗ trống thực tế đang mở bán trên khoang Thương gia ngay tại thời điểm hệ thống tiếp nhận yêu cầu của bạn.

Thực tế hiện nay cho thấy chính sách này đang được triển khai thông qua hệ thống đại lý. Do đó, nếu bạn mua vé qua các bên trung gian, cách nhanh chóng và tiện lợi nhất là liên hệ trực tiếp với đầu mối bán vé để họ tiến hành các thao tác nghiệp vụ chuẩn xác trên hệ thống. Việc chủ động nắm bắt các chính sách linh hoạt này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực mà còn mở ra cơ hội tận hưởng chất lượng dịch vụ hàng không trọn vẹn hơn.