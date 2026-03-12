Xe máy điện VinFast mới ra mắt có gì đặc biệt, vì sao đáng mua?

VinFast vừa chính thức làm nóng thị trường xe máy điện Việt Nam khi bổ sung mẫu xe máy điện VinFast Viper vào dải sản phẩm của mình. Với mức giá niêm yết 39,9 triệu đồng cho phiên bản không kèm pin và 45,5 triệu đồng khi mua đứt pin, VinFast Viper được định vị trong phân khúc phổ thông nhưng mang nhiều trang bị tiệm cận dòng xe cỡ trung.

VinFast Viper sở hữu ngoại hình thể thao và hàng loạt tiện ích công nghệ hiện đại

Khác biệt hoàn toàn so với các "đàn anh" đi trước, Viper gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế mang đậm phong cách xe tay ga thể thao. Xe sở hữu những đường nét góc cạnh, trẻ trung kết hợp cùng cụm đèn LED hiện đại và kích thước tổng thể tối ưu, rất phù hợp để di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Bên cạnh đó, chiều cao yên 780 mm cũng được tinh chỉnh khéo léo để thân thiện với vóc dáng của đại đa số người dùng Việt.

Không chỉ ghi điểm ở ngoại hình phá cách, "tân binh" nhà VinFast còn được ưu ái trang bị nhiều công nghệ vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền. Nổi bật nhất ở khu vực điều khiển là màn hình TFT sắc nét hiển thị đầy đủ thông số vận hành, thay thế hoàn toàn cho cụm đồng hồ LCD đơn điệu. Kết hợp với đó là hệ thống khóa thông minh Smart Key cho phép khởi động và tìm xe từ xa một cách tiện lợi.

VinFast Viper có nhiều tiện ích hiện đại như màn hình TFT hiển thị sắc nét, không gian cốp và sàn để chân rộng rãi, cùng hệ thống giảm chấn thủy lực êm ái và cụm phanh đĩa trước đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Về sức mạnh vận hành, VinFast Viper sử dụng động cơ điện BLDC Inhub đặt tại bánh sau với công suất tối đa lên tới 3.000 watt, giúp xe dễ dàng vươn tới tốc độ 70 km/giờ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở cụm pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 82 km với một pin và bứt phá lên mức 156 km nếu sử dụng hai pin. Thời gian sạc đầy chỉ mất khoảng 4,5 giờ cũng cực kỳ phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm của người dân thành thị.

Sở hữu mức giá quanh 40 triệu đồng, VinFast Viper bước vào một cuộc chiến thị phần vô cùng khốc liệt. Chiếc xe không chỉ phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong làng xe điện như Yadea Velax, Dat Bike Quantum hay sắp tới là Honda CUV e:, mà còn vấp phải sự cạnh tranh gián tiếp từ những mẫu xe tay ga "quốc dân" như Honda Air Blade.

Mẫu xe này có giá niêm yết từ 39.9 triệu đồng

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định cơ hội bứt phá của Viper là rất sáng sủa. Sức mạnh thực sự của mẫu xe này không chỉ nằm ở nội tại sản phẩm mà còn được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái trạm sạc khổng lồ đang ngày càng phủ sóng rộng khắp của VinFast. Đặc biệt, với thiết kế hỗ trợ hoán đổi pin nhanh chóng tại trạm, VinFast Viper hứa hẹn sẽ xóa nhòa khoảng cách về sự tiện lợi so với xe máy xăng truyền thống, mang đến một giải pháp di chuyển kinh tế và thông minh trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.