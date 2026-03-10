Mùa bão giá xăng, người dùng chọn VinFast Feliz II: Đổi pin nhanh, tiết kiệm cả triệu đồng mỗi tháng

Cơ chế đổi pin nhanh, chính sách miễn phí đổi pin kéo dài tới 2,5 năm cùng các ưu đãi dành cho khách đặt cọc sớm đang khiến mẫu xe này trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

Đổi pin "free" 2,5 năm và loạt ưu đãi khủng không thể bỏ lỡ

Những ngày đầu tháng 3, ngay khi VinFast mở cọc sớm mẫu xe đổi pin Feliz II, chị Thu Huyền, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã quyết định đăng ký mua. Theo chị, khi tìm hiểu về giá và các chính sách hỗ trợ, mẫu xe này đáp ứng đúng những tiêu chí chị tìm kiếm.

"Trên diễn đàn xe điện thấy ai cũng hỏi và đặt cọc Feliz II, tôi tò mò nên tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe này. Sau khi thấy mức giá bán hợp túi tiền, lại có cơ chế đổi pin vô cùng tiện lợi, tôi đã lập tức chốt đơn" , chị Huyền kể lại.

Theo chị Huyền, ngoài mức giá niêm yết dễ tiếp cận, Feliz II còn được áp dụng ưu đãi 6% từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Bên cạnh đó, khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Người dùng đặt cọc trước ngày 15/3 còn được giảm thêm 1 triệu đồng.

"Bên cạnh các ưu đãi giảm chi phí trực tiếp lên giá xe, tôi cũng rất thích chính sách mua xe 0 đồng vì có thể trả góp ngay từ đầu, nhờ đó giảm áp lực tài chính ban đầu và chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu" , chị Huyền vui vẻ cho biết.

Không chỉ giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu, chính sách đổi pin miễn phí đến giữa năm 2028 của VinFast còn hỗ trợ người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng hằng tháng. Anh Đoàn Phan Phong (Thanh Trì, Hà Nội) tính toán, với chiếc Honda Vision đang dùng, anh tốn hơn 350.000 đồng tiền xăng mỗi tháng để đi làm.

"Nếu so về chi phí nhiên liệu vận hành, xe máy điện hoàn toàn không có áp lực" , anh Phong lý giải về lý do lựa chọn cọc sớm mẫu xe Feliz II. Theo anh, lợi ích không chỉ nằm ở tiền nhiên liệu, mà còn ở sự thuận tiện trong quá trình sử dụng khi không phải xếp hàng đổ xăng hay đưa xe đi bảo dưỡng thường xuyên.

Vận hành mạnh mẽ, đổi pin nhanh chóng

Ưu điểm cốt lõi của một mẫu xe máy không chỉ nằm ở bài toán chi phí, mà còn ở chất lượng vận hành. Và đây chính là yếu tố được reviewer Chu Hoàng Đức Anh, chủ kênh TikTok Tom Chu True đánh giá cao ở Feliz II. Theo anh, mẫu xe này kế thừa nền tảng vận hành của dòng Feliz, mang lại cảm giác chạy êm, nhẹ và phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày.

"Feliz II được trang bị động cơ Inhub BLDC 3000W cho năng lực phản hồi tay ga rất tốt. Xe cũng có thể lắp 2 viên pin cùng lúc, cho quãng đường di chuyển lên tới 156 km sau mỗi lần sạc" , anh Đức Anh đánh giá.

Nói thêm về cơ chế đổi pin, reviewer này cho rằng, điểm mới này trong vận hành của VinFast Feliz II đem đến sự tiện lợi to lớn cho người dùng. Với Feliz II, người dùng có thể thay pin nhanh tại các tủ đổi pin, đồng thời vẫn tận dụng hệ thống sạc công cộng của V-Green khi cần. Nhờ đó, việc sử dụng xe trở nên chủ động và linh hoạt hơn.

"Khi sử dụng Feliz II, người dùng có thể dễ dàng đổi pin tại các tủ đổi. Chỉ cần quét QR, nhấc pin cũ ra, đặt vào trong trụ và nhận pin mới. Toàn bộ thao tác chỉ mất 1-2 phút và có thể thực hiện tại các tủ đổi pin được lắp đặt trên cả nước", anh Đức Anh nói.

Bên cạnh vận hành và cơ chế đổi pin, thiết kế cũng là yếu tố thuyết phục nhiều khách hàng xuống tiền. Anh Đoàn Phan Phong cho biết, quyết định đặt cọc Feliz II của anh đến một phần vì kiểu dáng của mẫu xe này phù hợp nhu cầu sử dụng trong gia đình.

"Feliz II có thiết kế đẹp, dáng xe cao ráo nên nhiều người có thể sử dụng. Ngoại hình của xe cũng phù hợp để các thành viên trong gia đình tôi cùng dùng. Cá nhân tôi cũng ưng tùy chọn màu đỏ vô cùng bắt mắt của xe" , anh Phong nhận xét.

Những chia sẻ từ người dùng cho thấy, Feliz II đang đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của khách hàng Việt: dễ tiếp cận, tiết kiệm chi phí và thuận tiện trong sử dụng hằng ngày. Cùng với loạt chính sách hỗ trợ đang áp dụng, đặc biệt trong giai đoạn đặt cọc trước ngày 15/3, mẫu xe này có lợi thế rõ rệt để thu hút người dùng chuyển sang xe máy điện.