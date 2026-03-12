Quy tắc giúp Wi-Fi nhà bạn mạnh và ổn định hơn mà ai cũng nên biết

Ngày nay, internet là mạch máu của mọi công việc từ xa, giải trí hay cày game, nhưng tín hiệu chập chờn lại là căn bệnh thâm căn cố đế trong nhiều gia đình. Thực tế, nguyên nhân hiếm khi nằm ở gói cước bạn đang dùng, mà xuất phát từ thói quen tấp bừa cục phát Wi-Fi vào hốc tủ, vứt sau lưng tivi hay ném sát rạt vào tường. Việc bị bủa vây bởi các thiết bị điện tử và đồ nội thất vô tình tạo ra những bức tường vô hình triệt tiêu sóng vô tuyến, khiến chất lượng tín hiệu rớt thê thảm trước khi kịp chạm đến điện thoại của bạn.

Quy tắc 30 cm dọn đường cho sóng Wi-Fi

Giải pháp để ép đường truyền chạy mượt mà thực chất dễ đến mức khó tin, đó là áp dụng triệt để quy tắc khoảng trống 30 cm. Hiểu đơn giản, cục router tuyệt đối không được nằm bẹp dí sát mép tường hay rúc chung với đống máy móc khác. Người dùng cần dọn dẹp để tạo ra một khoảng không gian trống tối thiểu 30 cm bao quanh thiết bị. Khoảng thở này chính là chìa khóa vàng giúp giảm thiểu tình trạng nhiễu sóng và mở đường cho tín hiệu bung tỏa đều đặn khắp mọi ngóc ngách trong không gian sống.

Để vắt tối đa công suất của cục phát, thay vì giấu nhẹm đi, bạn hãy tự tin lôi nó ra đặt ở khu vực trung tâm của ngôi nhà. Vị trí đắc địa nhất là trên những chiếc kệ cao ngang tầm mắt, thông thoáng và tuyệt đối tránh xa bán kính hoạt động của lò vi sóng, dàn loa hay các thiết bị điện tử dễ gây nhiễu sóng khác. Đôi khi, chỉ cần nhấc cục router ra khỏi góc khuất vài chục centimet, độ ổn định của kết nối đã thay đổi một trời một vực. Chút thủ thuật nhỏ này đủ sức cứu bạn khỏi việc phải cúng tiền cho những hệ thống Wi-Fi Mesh rườm rà, đắt đỏ mà hiệu quả mang lại chưa chắc đã tương xứng.