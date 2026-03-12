Motorola ra mắt loạt smartphone mới tại Việt Nam

Motorola vừa chính thức giới thiệu loạt smartphone mới tại thị trường Việt Nam, gồm hai mẫu cao cấp motorola signature và motorola edge 70, cùng model moto g57 power hướng đến phân khúc tầm trung.

Ông La Hồng Hưng, đại diện Motorola Việt Nam, cho biết việc ra mắt các sản phẩm mới nằm trong chiến lược củng cố dấu ấn thương hiệu tại thị trường trong nước. “Loạt sản phẩm mới tiếp bước hành trình phát triển của Motorola tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt”, ông cho biết.

Trong đó, motorola signature gây chú ý với thiết kế siêu mỏng cùng màn hình cong bốn cạnh. Thiết bị được trang bị hệ thống bốn camera 50MP, đạt chứng nhận DXOMARK Gold Label

Camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay Dolby Vision, kết hợp camera tele tiềm vọng 50MP LYTIA 600 với zoom quang 3x và 100x Super Zoom Pro. Hệ thống moto ai giúp tối ưu màu sắc, độ nét và giảm nhiễu cho từng khung hình.

Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, đi kèm hệ thống tản nhiệt gel và lưới đồng nhằm duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng. Máy sở hữu màn hình 6,78 inch Extreme AMOLED, độ phân giải Super HD, tần số quét 165Hz, độ sáng tối đa 6.200 nit, đạt chuẩn màu Pantone và hỗ trợ Dolby Vision.

Motorola signature được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H và kháng nước bụi IP68/IP69. Máy tích hợp pin 5.200mAh công nghệ silicon carbon, hỗ trợ TurboPower 90W và sạc không dây 50W.

Cùng ra mắt trong đợt này, motorola edge 70 nổi bật với thiết kế mỏng chỉ 5,99mm và trọng lượng nhẹ, hướng đến trải nghiệm cầm nắm thoải mái trong các hoạt động hằng ngày

Thiết bị sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không kết hợp bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon, đi kèm các phiên bản màu đạt chuẩn Pantone. Dù có thiết kế mỏng, máy vẫn đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, kháng nước bụi IP68/IP69 và được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola edge 70 trang bị ba camera 50MP, gồm camera chính hỗ trợ quay 4K và Triple HDR, camera góc siêu rộng kiêm macro 120° và camera trước 50MP. Hệ thống chống rung OIS giúp cải thiện độ ổn định khi chụp ảnh và quay video.

Các tính năng AI như Signature Style, Action Shot và Group Shot hỗ trợ người dùng tối ưu ảnh chụp. Bên cạnh đó, trợ lý moto ai có thể gợi ý thao tác theo ngữ cảnh thông qua tính năng Next Move, tạo danh sách phát với Playlist Studio hoặc tạo hình ảnh, sticker và avatar bằng Image Studio.

Ngoài hai mẫu cao cấp, Motorola cũng giới thiệu moto g57 power, nổi bật với viên pin 7.000mAh, camera Sony LYTIA 600 tối ưu bởi moto ai và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4

Ba mẫu smartphone motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power mở bán tại Việt Nam từ 10/3, với giá lần lượt 22,99 triệu đồng, 12,99 triệu đồng và 6,99 triệu đồng.