iPhone 17e mở bán tại Việt Nam, giá từ 17,9 triệu đồng

iPhone 17e có hai phiên bản bộ nhớ gồm 256 GB và 512 GB, với giá bán lần lượt 17,9 triệu đồng và 24,5 triệu đồng. Máy được phân phối với ba màu sắc gồm đen, trắng và hồng phai. So với thế hệ trước, iPhone 17e giữ nguyên mức giá khởi điểm nhưng nâng dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn từ 128 GB lên 256 GB. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý, giúp model này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc smartphone dưới 20 triệu đồng.

Theo đại diện hệ thống Di Động Việt, iPhone 17e vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ngay trước ngày mở bán. Khoảng 60% khách hàng bày tỏ sự quan tâm đến phiên bản màu hồng phai, trong khi hơn 90% lựa chọn phiên bản bộ nhớ 256 GB.

“Trong thực tế bán lẻ, đây là phân khúc có nhu cầu nâng cấp khá rõ rệt. Nhiều khách hàng đang sử dụng iPhone 11, 12 hoặc 13 bắt đầu cân nhắc đổi máy khi dung lượng lưu trữ trên các thiết bị cũ không còn đáp ứng nhu cầu. Việc Apple nâng dung lượng tiêu chuẩn lên 256GB nhưng vẫn giữ mức giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng giúp iPhone 17e trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí dễ tiếp cận hơn”, đại diện hệ thống chia sẻ.

iPhone 17e vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ngay trước ngày mở bán

Tại FPT Shop, lượng khách đặt cọc iPhone 17e tăng khoảng 10% so với iPhone 16e ở cùng giai đoạn mở bán. Ông Nguyễn Như Thành, Phó giám đốc ngành hàng Apple của hệ thống này, nhận định doanh số iPhone 17e có thể cải thiện so với thế hệ trước, tuy nhiên sức mua nhiều khả năng vẫn tập trung vào các dòng iPhone chủ lực.

Trong tầm giá dưới 20 triệu đồng, iPhone 17e phải cạnh tranh trực tiếp với các model khác trong hệ sinh thái Apple, đặc biệt là iPhone 15. Theo các nhà bán lẻ, iPhone 15 vẫn duy trì sức bán ổn định nhờ thiết kế hiện đại, cấu hình đủ mạnh và nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp với người dùng trẻ.

“iPhone 17e hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí hợp lý. Trong khi đó, các dòng Pro và Pro Max tiếp tục thu hút nhóm người dùng yêu cầu cao về hiệu năng, camera và công nghệ mới”, ông Thành cho biết.

Theo đại diện hệ thống CellphoneS, sản phẩm được định vị ở phân khúc tầm trung và hướng đến doanh số ổn định trong dài hạn. Nhóm khách hàng của model này khá rộng, bao gồm sinh viên, nhân viên văn phòng, người dùng iPhone đời cũ hoặc những người lần đầu chuyển sang sử dụng iPhone.

Các nhà bán lẻ nhận định iPhone 17e sẽ trở thành dòng sản phẩm chiến lược trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, duy trì doanh số đều trong nhiều tháng thay vì tăng mạnh ở giai đoạn đầu

Về cấu hình, iPhone 17e sở hữu màn hình 6,1 inch với độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel. Máy được trang bị chip A19 sản xuất trên tiến trình 3 nm, cùng thế hệ với iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng sử dụng GPU 4 nhân thay vì 5 nhân. Camera chính có độ phân giải 48 MP với thiết lập một ống kính.

Một thay đổi đáng chú ý trên iPhone 17e là việc bổ sung hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2. Thiết kế tổng thể của máy gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm khi vẫn sử dụng màn hình tai thỏ và không có Dynamic Island.

iPhone 17e cũng được trang bị modem di động C1X do Apple tự thiết kế. Theo công bố, modem này có tốc độ kết nối nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e. Máy sử dụng pin dung lượng 4.005 mAh, tương đương thế hệ trước.