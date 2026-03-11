Mở hộp iPhone 17e đầu tiên tại Việt Nam: Màu trắng nổi bật, cấu hình mạnh với chip A19

0h ngày 11/3, iPhone 17e chính thức lên kệ tại hệ thống cửa hàng và đại lý ủy quyền của Apple trên toàn quốc. Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã có cơ hội mở hộp và trải nghiệm sớm phiên bản chính hãng VN/A với tùy chọn màu Trắng.

Khác với các máy xách tay thường xuất hiện sớm trên thị trường, đây là phiên bản phân phối chính thức tại Việt Nam với đầy đủ phụ kiện đi kèm vẫn tối giản theo phong cách quen thuộc của Apple, bao gồm cáp sạc USB-C và tài liệu hướng dẫn.

Thông tin tiếng Việt trên vỏ hộp giúp người dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm chính hãng, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.

Ngay khi mở hộp, iPhone 17e gây ấn tượng với tông màu trắng sáng, mang lại cảm giác tối giản và hiện đại. Sản phẩm vẫn giữ phong cách thiết kế bền bỉ theo triết lý “timeless design” quen thuộc của Apple. Khung nhôm kết hợp mặt kính Ceramic Shield thế hệ 2 cho khả năng chống trầy xước và va đập tốt hơn đáng kể so với thế hệ trước

Ở mặt trước, thiết bị được trang bị màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1 inch. Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình của iPhone 17e mang lại cảm giác chơi game rất đã mắt. Tấm nền Super Retina XDR 6,1 inch hiển thị màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao và chi tiết rõ ràng ngay cả trong những khung cảnh game nhiều hiệu ứng

Nhờ sức mạnh từ chip Apple A19 cùng GPU hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing), các tựa game đồ họa nặng vẫn vận hành ổn định với tốc độ khung hình mượt mà. Các chuyển động trong game Arknights: Endfield diễn ra trơn tru, hạn chế hiện tượng giật khung hình, đặc biệt ở những cảnh chiến đấu hoặc chuyển cảnh nhanh

Độ sáng tối đa lên đến 1.200 nit cũng giúp màn hình hiển thị rõ ràng khi chơi game ngoài trời hoặc trong môi trường ánh sáng mạnh. Kết hợp với kích thước màn hình vừa tay, iPhone 17e mang lại cảm giác điều khiển thoải mái và trải nghiệm giải trí liền mạch trong thời gian dài

Điểm đáng chú ý nhất trên iPhone 17e nằm ở phần cứng. Thay vì dùng chip cũ để giảm chi phí, Apple trang bị cho máy vi xử lý Apple A19 mới nhất, sản xuất trên tiến trình 3nm. Theo công bố của hãng, CPU 6 lõi trên thiết bị cho tốc độ xử lý nhanh gấp đôi so với iPhone 11, đủ sức xử lý mượt các tác vụ AI trong bộ công cụ Apple Intelligence

Máy cũng được tích hợp modem di động C1X do Apple tự phát triển, mang lại tốc độ kết nối nhanh hơn đáng kể và tiết kiệm điện năng hơn khoảng 30% so với thế hệ trước. GPU 4 lõi hỗ trợ công nghệ dò tia (ray tracing) giúp thiết bị có thể chơi nhiều tựa game đồ họa cao, điều trước đây chủ yếu xuất hiện trên dòng Pro

iPhone 17e được trang bị camera Fusion độ phân giải 48MP. Dù chỉ có một ống kính phía sau, máy vẫn hỗ trợ khả năng chụp ảnh “2 trong 1” nhờ chế độ Telephoto 2x với chất lượng quang học. Thiết bị hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision cùng tính năng Audio Mix, cho phép giảm tiếng gió và tối ưu âm thanh khi quay

Một điểm khiến nhiều người dùng bất ngờ là dung lượng lưu trữ mặc định đã được nâng lên 256GB, thay vì 128GB như các thế hệ trước. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng quay video 4K hoặc chụp ảnh độ phân giải cao, vốn tiêu tốn khá nhiều dung lượng

iPhone 17e cũng được bổ sung nút Action Button tương tự dòng Pro. Người dùng có thể tùy chỉnh để mở nhanh các tính năng như bật đèn pin, ghi âm, hay kích hoạt Visual Intelligence

Máy hỗ trợ sạc nhanh lên 50% trong khoảng 30 phút, đồng thời tương thích hệ sinh thái MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2 với công suất tối đa 15W. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng sử dụng nhiều phụ kiện quen thuộc như đế sạc, pin dự phòng hay ví da MagSafe, mang lại trải nghiệm gắn kết tiện lợi và nhanh chóng

Bên cạnh phần cứng và hiệu năng, iPhone 17e tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc của hệ sinh thái Apple về bảo mật và quyền riêng tư. Các dữ liệu cá nhân như hình ảnh, tin nhắn hay thông tin ứng dụng đều được xử lý và bảo vệ ở cấp độ hệ thống, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn việc chia sẻ dữ liệu

Nhờ sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và các cơ chế bảo vệ tích hợp trong iOS 26, iPhone 17e mang lại trải nghiệm sử dụng an toàn và đáng tin cậy, đặc biệt trong bối cảnh người dùng đang đặt vấn đề bảo mật thông tin cá nhân lên ưu tiên hàng đầu