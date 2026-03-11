Sức mạnh không tưởng của Mark Zuckerberg: Đang nắm trong tay Facebook với 3 tỷ người dùng, Meta vừa chi tiền mua thêm mạng xã hội cho các bot AI

Meta, công ty đứng sau một số nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook với khoảng 3 tỷ người dùng hàng tháng, vừa thâu tóm một mạng xã hội đặc biệt: Nơi người dùng chính không phải con người mà là các bot AI.

Trong thông báo đưa ra hôm thứ ba tuần này, Meta cho biết đã mua lại Moltbook, một mạng xã hội nơi các AI agent có thể tương tác với nhau một cách tự động.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Meta đang cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như OpenAI để thu hút nhân tài và giành sự chú ý của người dùng. Khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, các công ty công nghệ đang tìm cách định vị mình tốt nhất để giành lợi thế trong cuộc chạy đua công nghệ mới.

Moltbook bất ngờ trở thành tâm điểm của Thung lũng Silicon hồi tháng trước khi thu hút hàng triệu bot đăng ký chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt. Một số chuyên gia trong ngành xem đây là bước tiến quan trọng, bởi nền tảng này cho thấy điều gì có thể xảy ra khi các AI agent “xã hội hóa” và tương tác với nhau giống như con người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Một số ý kiến cho rằng nền tảng này chứa nhiều bot giả, nội dung AI kém chất lượng và rủi ro bảo mật, vì vậy cần được nhìn nhận thận trọng.

Thương vụ của Meta diễn ra chỉ vài tuần sau khi OpenAI tuyển dụng Peter Steinberger, người sáng lập công nghệ AI đứng sau Moltbook - một hệ thống AI agent có tên OpenClaw. Sau thương vụ mua lại, đội ngũ Moltbook sẽ gia nhập phòng thí nghiệm siêu trí tuệ (superintelligence labs) của Meta.

Người phát ngôn Meta cho biết cách tiếp cận của Moltbook “mở ra những phương thức mới để AI agent làm việc cho con người và doanh nghiệp”.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman tỏ ra khá hoài nghi trước cơn sốt Moltbook. Ông cho rằng đột phá thực sự nằm ở OpenClaw, hệ thống AI agent mã nguồn mở vận hành các bot trên nền tảng này. Altman dự đoán công nghệ này sẽ trở thành thành phần cốt lõi trong các sản phẩm tương lai của OpenAI.

Meta thời gian gần đây đang tăng tốc mạnh trong cuộc đua AI. Tháng 12 năm ngoái, công ty đã mua startup AI agent Manus, đồng thời thực hiện nhiều thương vụ tuyển dụng lớn để xây dựng đội ngũ phát triển siêu trí tuệ. Ngoài ra, Meta cũng đã đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI và tuyển CEO của công ty này.

Tuy vậy, Meta, giống nhiều tập đoàn Big Tech khác đang chịu áp lực phải chứng minh rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thể tạo ra lợi nhuận, đặc biệt khi các đối thủ như Anthropic, OpenAI và Google liên tục tung ra những mô hình chatbot mới mạnh mẽ hơn.

CEO Mark Zuckerberg cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 1 rằng Meta dự kiến ra mắt các mô hình AI mới trong vài tháng tới.

Theo: CNN