'Tôi mua xe Trung Quốc tiền tỉ, chạy 3.000km mà không ưng, mang đi mổ xẻ mới tá hỏa bán ngay dù lỗ hàng trăm triệu'

Năm 2025, YouTuber Matt Brand của kênh CarSauce đã quyết định mua chiếc bán tải Trung Quốc JAC T9. Mục đích khá đơn giản: sử dụng trong thời gian ngắn, kiểm tra khả năng vận hành và xem liệu có nên mua một chiếc xe Trung Quốc giá rẻ không.

Chỉ sau hơn 3.000km sử dụng, Matt đã quyết định bán xe đi. Một YouTuber ô tô mua xe rồi bán lại sau một thời gian sử dụng không phải là điều quá ngạc nhiên. Nhưng giá bán lại có thể khiến nhiều người thấy sốc: Chỉ sau 3 tháng, Matt đã lỗ mất hơn 6.000 USD, tương đương gần 180 triệu đồng.

YouTuber Matt Brand đã có nhiều trải nghiệm không mấy tốt đẹp với chiếc bán tải Trung Quốc. Ảnh: CarSauce

Nhưng những ai đã theo dõi kênh CarSauce có thể lại thấy "bình thường". Trước khi bán xe, Matt đã mang chiếc JAC T9 đến chỗ John Cadogan (nhà báo, kỹ sư ô tô, chủ kênh Auto Expert) để kiểm tra. Cũng từ đó, Matt đã phát hiện ra nhiều vấn đề tiềm ẩn đằng sau chiếc xe Trung Quốc này, giải thích phần nào trải nghiệm mà anh đã gặp phải.

Chiếc xe đã mất giá ngay từ khi mới mua

Khi mua JAC T9, Matt chỉ phải trả khoảng 40.500 USD (hơn 1 tỉ đồng) - thấp hơn khoảng 4.500 USD (118 triệu đồng) so với giá niêm yết ban đầu. Điều đó có nghĩa chiếc xe đã mất khoảng 10% giá trị ngay cả trước khi Matt lái về nhà.

Ban đầu, Matt nghĩ đây chỉ là một chương trình giảm giá thông thường. Nhưng sau khi theo dõi thị trường, có vẻ như mức giá ban đầu của mẫu bán tải này không thực sự hấp dẫn người mua, dẫn đến việc đại lý buộc phải giảm giá để thanh lý hàng tồn.

Những vấn đề đầu tiên xuất hiện khá sớm

Sau khi nhận xe, ấn tượng ban đầu của Matt không tệ. Thiết kế của JAC T9 nhìn khá hiện đại và trang bị cũng tương đối đầy đủ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một số vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Một lỗi liên quan đến bộ tăng áp (turbo) khiến Matt đặc biệt lo ngại. Lỗi này có thể khiến xe bất ngờ rơi vào chế độ "limp mode" - cơ chế bảo vệ trên ô tô hiện đại, tự động kích hoạt khi ECU phát hiện sự cố nghiêm trọng ở động cơ hoặc hộp số. Xe sẽ bị giới hạn hiệu suất, giảm tốc độ tối đa tối đa và hộp số chỉ hoạt động ở một số cố gắng ngăn chặn hư hỏng nặng nề hơn.

Matt đã lên nhiều video đánh giá về chiếc T9 trong thời gian còn sở hữu, và hầu hết bày tỏ những điểm mà chiếc xe chưa thuyết phục được anh. Ảnh: CarSauce

Nếu điều đó xảy ra khi đang chạy trên cao tốc, rõ ràng đây không phải tình huống dễ chịu. Điều khiến Matt bất ngờ hơn là vấn đề này được cho là đã tồn tại từ trước khi chiếc xe được bán ra nhưng chưa được xử lý triệt để.

Trải nghiệm lái chưa thuyết phục

Sau một thời gian sử dụng, Matt cũng bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách chiếc xe vận hành. Hệ thống treo của JAC T9 cho cảm giác khá mềm và đôi khi hơi nảy. Khi vào cua hoặc phanh gấp, chiếc xe không mang lại cảm giác ổn định và dễ dự đoán như Matt mong đợi.

Về hiệu năng, chiếc xe mất khoảng 11,78 giây để tăng tốc từ 0 - 100km/h. Đây không phải con số quá tệ, nhưng cũng không thực sự cạnh tranh trong phân khúc bán tải.

Matt cũng đem chiếc xe đi thử off-road để xem khả năng thực sự của nó. Trong một số tình huống địa hình, phần gầm xe tỏ ra khá dễ bị ảnh hưởng. Matt cho biết, nhà phân phối thậm chí đã phải chuẩn bị sẵn phụ tùng gầm xe tại Úc vì một số chi tiết có thể bị hư hại khi chạy địa hình.

Những trải nghiệm này khiến Matt đặt ra câu hỏi: Liệu vấn đề nằm ở cách tôi sử dụng xe, hay ở chính thiết kế của chiếc xe?

Mang xe đi "mổ xẻ" cùng kỹ sư ô tô

Để hiểu rõ hơn, Matt đã cùng thợ máy John Cadogan kiểm tra kỹ chiếc JAC T9, từ phần gầm đến khoang động cơ.

Matt Brand (trái) đã mang chiếc bán tải Trung Quốc của mình đến chỗ thợ máy John Cadogan kiểm tra. Ảnh: Matt Brand

Ngay khi xe được nâng lên cầu, một số chi tiết đã khiến John chú ý. Chẳng hạn, hệ thống treo sau sử dụng nhíp lá - điều khá phổ biến trên bán tải. Tuy nhiên, hành trình giảm xóc được nhận xét là không quá lớn, điều có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành khi đi địa hình xấu.

Một số mối hàn trên khung gầm cũng khiến kỹ sư trong video đặt câu hỏi. Chúng trông khá thô và không đồng đều, giống như được thực hiện thủ công hơn là bằng máy móc chuẩn xác.

Một vấn đề nữa là cách bố trí dây điện dưới gầm xe. Nhiều bó dây điện nằm khá lộ và ở gần những vị trí dễ bị đá văng khi xe chạy. Với một mẫu bán tải được quảng bá cho khả năng off-road, đây là chi tiết khiến kỹ sư cảm thấy hơi lo ngại. Nếu những dây này bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, hệ thống điện của xe có thể gặp rủi ro lớn.

Một số điểm gây tranh cãi trên chiếc xe Trung Quốc. Ảnh cắt từ video: CarSauce

Chi tiết gây tranh luận nhiều nhất có lẽ là vị trí của bộ lọc hạt diesel (DPF). Trong quá trình kiểm tra, John nhận thấy DPF nằm khá gần các bó dây điện - chỉ khoảng 40mm. Trong khi đó, khi hệ thống này tái tạo để đốt muội than, nhiệt độ có thể lên tới 600 - 800°C. Điều này khiến thợ máy cho rằng cách bố trí này có thể cần được cân nhắc kỹ hơn trong thiết kế.

Ngoài phần gầm, thợ máy và chủ xe cũng kiểm tra một số chi tiết trong khoang động cơ. Nắp đổ dầu động cơ - thứ lẽ ra phải mở rất dễ - lại khá khó thao tác bằng tay. Hộp gió được cố định bằng vít tự khoan - có thể khiến việc thay lọc gió định kỳ trở nên kém thuận tiện.

Quyết định bán xe

Do đó, sau khoảng 3 tháng và hơn 3.000 km sử dụng, Matt quyết định bán chiếc JAC T9. Một số đại lý thu mua xe đưa ra mức giá chỉ khoảng 26.000 - 28.000 USD. Cuối cùng, mức giá tốt nhất mà Matt tìm được là 34.100 USD. So với số tiền ban đầu bỏ ra, tôi đã mất khoảng 6.400 USD (168 triệu đồng).

Video cuối cùng của Matt về chiếc T9 cũng là thông báo anh đã bán xe. Ảnh: CarSauce

Nhìn lại toàn bộ trải nghiệm, Matt vẫn đánh giá JAC T9 không hẳn là một chiếc xe hoàn toàn tệ. Nhưng nó cho thấy một thực tế khá quen thuộc: Với những mẫu xe mới xuất hiện trên thị trường, đặc biệt là khi thương hiệu chưa được kiểm chứng nhiều, người mua sớm đôi khi vô tình trở thành "chuột bạch". Trong trường hợp của Matt, bài học đó có giá hơn 6.000 USD.