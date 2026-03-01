VinFast VF 9 lạ xuất hiện ở Hà Nội: Thiết kế mới, dễ liên tưởng tới xe xăng, gần giống xe phục vụ cho dịp lễ A80

Một chiếc VinFast VF 9 mang diện mạo lạ lẫm đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Khác với những chiếc VF 9 bán trên thị trường, chiếc xuất hiện tại Hà Nội có lưới tản nhiệt khác biệt dạng nan dọc mạ chrome, bỏ đi khe thoát gió trên nắp capo. Thiết kế này có phần giống với những chiếc VinFast VF 9 mui trần sử dụng trong dịp lễ đặc biệt của đất nước như A50 và A80. Hay dàn VF 9 Plus màu trắng được "thửa" cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chiếc VinFast VF 9 với phần lưới tản nhiệt mới bị bắt gặp ở Hà Nội.

Tuy nhiên điểm khác biệt ở chỗ, chiếc VinFast VF 9 màu đen tại trung tâm thử nghiệm khí thải vẫn giữ lại logo chữ "V" ở đầu xe cùng dải đèn LED cánh chim đặc trưng, khác biệt với dàn xe nêu trên. Hiện chưa rõ đây là một phiên bản mới sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới hay xe thửa riêng theo một yêu cầu.

Ngoài sự khác biệt ở lưới tản nhiệt và khe gió trên nắp capo, chiếc VinFast VF 9 này vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể và các trang bị của bản Plus đang bán trên thị trường, như bộ mâm 22 inch, đèn pha LED, cảm biến xung quanh xe,...

Những chiếc VF 9 với lưới tản nhiệt nan dọc, mạ chrome được bàn giao cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trước đây, nhưng vẫn có sự khác biệt ở logo và dải LED so với xe ở Hà Nội.

Nhờ chi tiết lưới tản nhiệt mới, chiếc VinFast VF 9 này khiến nhiều người liên tưởng tới các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid thay vì một mẫu xe thuần điện. Thiết kế này cũng phần nào giúp hình dung nếu VF 9 được phát triển với động cơ đốt trong trông như thế nào.

VinFast VF 9 thuộc phân khúc SUV 7 chỗ ngồi, kích thước lớn và thiết kế trẻ trung. Xe trang bị hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho công suất khoảng 402 mã lực. Nội thất được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, trần kính toàn cảnh (dạng tuỳ chọn), ghế chỉnh điện kèm sưởi và làm mát cho cả hàng trước và hàng sau, đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài một cách thoải mái.