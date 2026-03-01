Công an ngăn chặn người đàn ông rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 18/3/2026, Công an xã Hùng Việt nhận được tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ.

Theo trình bày, trước đó vào khoảng 08 giờ sáng, ông V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là “Minh”, cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, sử dụng số điện thoại 0354.716.975. Đối tượng thông báo đang điều tra một vụ án lừa đảo và cho rằng số tiền tiết kiệm của ông có liên quan đến vụ án. Đối tượng yêu cầu ông phải rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tại quỹ tín dụng, sau đó chuyển vào tài khoản số 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.

Cán bộ Công an xã Hùng Việt tuyên truyền, giải thích cho ông L. V. V. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị lực lượng Công an đến bắt giữ, đồng thời hướng dẫn ông cách trả lời khi có người khác hỏi đến. Do lo lắng và thiếu thông tin, ông V. đã đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời thông báo cho Công an xã Hùng Việt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, trấn an tinh thần và giải thích rõ cho ông V. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.

Lực lượng Công an khẳng định, khi làm việc với công dân, các cơ quan chức năng luôn thực hiện theo đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức, có sự phối hợp với Công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông V. đã hiểu rõ bản chất sự việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an xã Hùng Việt và nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản.