Phạt đến 40 triệu đồng với vi phạm giao thông nhiều người hay mắc phải

Việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều vẫn diễn ra khá phổ biến, điều này chủ yếu xuất phát từ tâm lý muốn rút ngắn quãng đường hoặc tránh phải di chuyển vòng xa của một bộ phận người tham gia giao thông. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo đánh giá, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt là các vụ va chạm trực diện do các phương tiện di chuyển ngược hướng. Bên cạnh đó, việc phương tiện xuất hiện sai chiều còn khiến các phương tiện khác gặp khó khăn trong xử lý tình huống, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong điều kiện mật độ phương tiện lớn, hành vi đi ngược chiều còn gây ảnh hưởng đến trật tự lưu thông, dễ dẫn đến ùn tắc cục bộ và làm gián đoạn dòng xe.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi này, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe máy, hành vi đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển “Cấm đi ngược chiều” mà không gây tai nạn sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm.

Đối với ô tô, mức xử phạt cao hơn. Nếu đi ngược chiều nhưng không gây tai nạn, người vi phạm bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt dao động từ 20 đến 22 triệu đồng, kèm theo việc trừ 10 điểm.

Đáng chú ý, với các hành vi đặc biệt nguy hiểm trên đường cao tốc như đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu xe, mức phạt có thể lên tới 30 - 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Việc tăng mức xử phạt cho thấy sự siết chặt quản lý đối với những hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn. Tuân thủ đúng chiều lưu thông không chỉ giúp người dân tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ