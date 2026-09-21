Dùng AirPods Pro 3 mãi mà không biết là hàng giả, đến khi tai nghe bị hỏng mới nhận ra

Một người dùng tưởng mình đang sở hữu AirPods Pro 3 chính hãng cho đến khi tai nghe bất ngờ gãy lúc thay nút silicon. Phần linh kiện lộ ra bên trong đã hé lộ sự thật khó tin về sản phẩm được mua tại Walmart Canada.

Những chiếc AirPods giả ngày càng trở nên tinh vi, từ thiết kế hộp sạc, chất lượng hoàn thiện cho đến phông chữ dùng để in số serial. Một chủ nhân AirPods Pro 3 chỉ nhận ra mình mua nhầm hàng giả sau khi vô tình làm gãy tai nghe trong lúc thay nút silicon.

Chia sẻ câu chuyện trên Reddit, người dùng có tên SleepyRememberer đăng ảnh bộ AirPods Pro 3 trông gần như bình thường khi đặt trong hộp sạc MagSafe. Tuy nhiên, khi người này cố tháo nút tai để thay bằng kích thước khác, phần thân của một bên tai nghe bất ngờ bung ra.

Với AirPods Pro 3 chính hãng, thao tác tháo nút tai không thể khiến toàn bộ phần vỏ dễ dàng tách rời như vậy. Sự cố làm lộ các linh kiện bên trong và cũng giúp cộng đồng nhanh chóng nhận ra đây không phải sản phẩm do Apple sản xuất.

Viên pin hình vuông tố cáo hàng giả

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất nằm ở viên pin bên trong tai nghe. AirPods Pro 3 chính hãng sử dụng pin có thiết kế bo tròn và được bố trí ở nửa trên của thân tai nghe. Trong khi đó, sản phẩm của SleepyRememberer lại chứa một viên pin hình vuông với cách sắp xếp linh kiện đơn giản hơn nhiều.

Khả năng tai nghe dễ dàng gãy khi thay nút silicon cũng là một manh mối quan trọng. Qua các lần tháo rời AirPods trước đây, Apple được biết đến với việc sử dụng lượng keo rất lớn để liên kết các bộ phận. Việc mở một chiếc AirPods chính hãng thường khó đến mức gần như phá hủy hoàn toàn sản phẩm.

Chiếc tai nghe dễ dàng bị bung trong khi thay nút tai. Ảnh: Reddit/SleepyRememberer

Đây cũng là lý do dòng tai nghe này thường bị đánh giá rất thấp về khả năng sửa chữa. Người dùng gần như không thể tự mở vỏ để thay pin hoặc linh kiện mà không làm hỏng thiết bị. Bởi vậy, việc chiếc tai nghe của SleepyRememberer bung ra chỉ trong lúc tháo nút tai là dấu hiệu bất thường.

Điều đáng nói là vẻ ngoài của bộ tai nghe giả vẫn đủ thuyết phục để qua mắt người mua. Những kẻ làm hàng nhái không chỉ sao chép hình dáng tai nghe và hộp sạc mà còn chú ý đến các chi tiết như chữ in, nhãn sản phẩm và số serial.

Một số AirPods giả thậm chí có thể hiển thị cửa sổ kết nối giống sản phẩm Apple khi đặt gần iPhone. Điều đó khiến những phương pháp kiểm tra đơn giản bằng giao diện ghép nối hoặc hình thức bên ngoài không còn đáng tin cậy như trước.

Viên pin bên trong. Ảnh: Reddit/SleepyRememberer

Hàng giả xuất hiện tại Walmart bằng cách nào?

Chi tiết gây bất ngờ nhất là bộ AirPods Pro 3 được mua từ Walmart tại Canada, thay vì một cửa hàng nhỏ hoặc địa chỉ không rõ nguồn gốc.

Một khả năng được đặt ra là kẻ gian đã mua AirPods chính hãng, tráo sản phẩm bên trong bằng hàng giả rồi mang hộp trở lại cửa hàng để hoàn tiền. Nếu nhân viên chỉ kiểm tra sơ bộ bao bì và ngoại hình, bộ tai nghe giả có thể tiếp tục được đưa trở lại kệ và bán cho khách hàng khác.

Pin của Apple có hình tròn. Ảnh: ifixit.

Một khả năng khác liên quan đến các nhà bán hàng bên thứ ba hoạt động trên nền tảng trực tuyến của Walmart. Tương tự nhiều sàn thương mại điện tử lớn, sản phẩm xuất hiện trên website Walmart không phải lúc nào cũng do chính hệ thống bán và vận chuyển. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận bộ tai nghe trong câu chuyện được mua trực tiếp từ Walmart hay thông qua một nhà bán hàng bên ngoài.

Chủ nhân bộ AirPods giả có thể liên hệ Walmart để yêu cầu hoàn tiền và cung cấp hình ảnh linh kiện bên trong làm bằng chứng. Sự việc cũng cho thấy mua hàng tại một nhà bán lẻ lớn chưa chắc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ gặp sản phẩm giả, đặc biệt với những thiết bị phổ biến và có giá trị cao như AirPods.

Trong trường hợp này, việc tai nghe bị gãy lại vô tình trở thành điều may mắn. Nếu sự cố không xảy ra, người dùng có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm mà không bao giờ biết rằng bộ AirPods Pro 3 của mình chỉ là một bản sao được làm đủ tinh vi để vượt qua những bước kiểm tra thông thường.