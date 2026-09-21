CEO Hyundai cảnh báo về ô tô Trung Quốc

Hyundai cảnh báo thị trường ô tô Mỹ có thể đối mặt với làn sóng xe Trung Quốc nếu các rào cản nhập khẩu được nới lỏng, trong bối cảnh Washington cân nhắc cho phép hãng xe nước này sản xuất tại Mỹ.

Theo giám đốc điều hành Hyundai Motor Jose Munoz, những diễn biến tại Anh và châu Âu cho thấy sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc có thể gia tăng nhanh chóng khi thị trường không còn những rào cản đủ lớn.

Ông Munoz cho rằng, Anh từng là một thị trường ô tô phát triển và có lợi nhuận cao, nhưng hiện các thương hiệu Trung Quốc đã chiếm vị trí đáng kể do nước này không áp dụng thuế quan đối với ô tô Trung Quốc. Ông nhận định Mỹ có thể chứng kiến diễn biến tương tự, ở những mức độ khác nhau, nếu không duy trì các điều kiện bảo vệ nhất định.

Hiện xe Trung Quốc gần như chưa có sự hiện diện đáng kể trên thị trường Mỹ, một phần do mức thuế cao. Riêng ô tô điện Trung Quốc phải chịu mức thuế khoảng 100%, khiến việc đưa xe trực tiếp từ Trung Quốc vào Mỹ trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, chính sách của Washington có thể thay đổi khi Tổng thống Donald Trump từng đưa ra những phát biểu tích cực về khả năng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Mỹ. Theo đề xuất được ông Trump nhắc tới, các hãng xe này có thể được hoan nghênh nếu sản xuất tại Mỹ và sử dụng lao động Mỹ.

Khả năng này đã khiến một số nhà sản xuất ô tô đang hoạt động tại Mỹ bày tỏ lo ngại. Tuần trước, Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, tổ chức đại diện cho Ford, General Motors và Stellantis tại Washington, đưa ra tuyên bố phản hồi những phát biểu của Tổng thống Trump.

Tổ chức này cho rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang có lợi thế từ trợ cấp của chính phủ, chính sách tiền tệ và một số lợi thế phi thị trường khác. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump so sánh khả năng đầu tư của các hãng xe Trung Quốc với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản từng xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Trong khi đó, CEO Ford Jim Farley từng nói với nhân viên tại một cuộc họp toàn thể hồi tháng 7 rằng các nhà lãnh đạo của hãng dự kiến thương hiệu ô tô Trung Quốc có thể thâm nhập thị trường Mỹ trong vòng 5-10 năm tới.

Các hãng xe Trung Quốc đang gia tăng thị phần đáng kể trên thị trường toàn cầu.

Những lo ngại này cũng xuất hiện trong bối cảnh xe Trung Quốc đã gia tăng thị phần tại một số thị trường bên ngoài Mỹ. Tại Anh, nơi không áp thuế đối với ô tô Trung Quốc, các thương hiệu Trung Quốc chiếm 15% lượng xe mới đăng ký.

Tại Liên minh châu Âu, Brussels đã áp thuế đối với xe điện Trung Quốc sau cuộc điều tra kết luận rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được hưởng lợi từ những khoản trợ cấp nhà nước không công bằng. EU đồng thời đang xây dựng các quy định về tỷ lệ linh kiện phải được sản xuất trong khu vực để một mẫu xe đủ điều kiện bán trên thị trường.

Dù vậy, theo CEO Hyundai, các biện pháp thuế quan của châu Âu vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn lợi thế về giá của xe Trung Quốc. Ông cho biết tại một số thị trường châu Âu, xe Trung Quốc vẫn có giá thấp hơn khoảng 30-40%.

Đáng chú ý, ông Munoz không hoàn toàn phủ nhận năng lực cạnh tranh của ngành ô tô Trung Quốc. Trước đây, ông từng phụ trách hoạt động của Nissan tại Trung Quốc và đánh giá cao tốc độ phát triển công nghệ của nước này.

Tuy nhiên, những cảnh báo hiện tại của CEO Hyundai chủ yếu xoay quanh tác động của xe Trung Quốc đối với khả năng sinh lời của các nhà sản xuất ô tô đang hoạt động tại những thị trường mà rào cản thương mại thấp. Trường hợp của Anh và diễn biến tại châu Âu đang trở thành những ví dụ được các hãng xe theo dõi khi Mỹ cân nhắc cách tiếp cận đối với ngành ô tô Trung Quốc.