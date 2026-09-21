Quyền lợi quan trọng trên VNeID người dân cần biết từ 28/9: Tích hợp tài khoản ngân hàng đặc biệt lưu ý điều này

Ngân hàng lưu ý, tài khoản tích hợp phải là chính chủ, trùng khớp không tin định danh.

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 28/9/2026, người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID để nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội.



Để tích hợp tài khoản ngân hàng làm tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, người dân Đăng nhập ứng dụng VNeID => chọn tính năng "An sinh xã hội" => Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" => Chọn ngân hàng => Nhập số tài khoản, bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu và tiếp tục => Gửi yêu cầu thành công, chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Đăng nhập ứng dụng VNeID => chọn tính năng "An sinh xã hội"...

Sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội"

Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" => Chọn ngân hàng => Nhập số tài khoản, bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu và tiếp tục...

Sau khi gửi yêu cầu thành công, chờ kết quả xác nhận từ VNeID.

Ngân hàng cũng lưu ý, tài khoản tích hợp phải là chính chủ, trùng khớp không tin định danh. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, không phải một tài khoản ngân hàng độc lập.

Ngoài ra, người chưa tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID vẫn được nhận các quyền lợi theo những hình thức khác theo quy định. Việc bổ sung phương thức chi trả qua tài khoản tích hợp trên VNeID nhằm giúp người dân tiếp nhận các khoản an sinh xã hội thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn.



