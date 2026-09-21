Một ngày học 3 nơi, laptop 1,28 kg tạo khác biệt thế nào?

Sáng ở giảng đường, trưa làm bài tại thư viện, chiều chuyển sang cơ sở khác và tối gặp nhóm ở quán cà phê. Khi laptop phải theo người dùng cả ngày, thiết kế mỏng nhẹ, pin dài và khả năng làm việc linh hoạt đôi khi thực tế hơn những cuộc đua cấu hình .

7h30, Minh rời nhà với chiếc balo gồm laptop, giáo trình, bình nước, tai nghe cùng một vài vật dụng cá nhân. Lịch học hôm nay khá kín: hai tiết buổi sáng tại cơ sở chính, đầu giờ chiều là một môn chuyên ngành tại cơ sở khác. Khoảng trống buổi trưa được dành để làm bài trong thư viện, còn tối cả nhóm hẹn nhau ở quán cà phê hoàn thiện bài thuyết trình. Đến cuối ngày, chiếc laptop có thể được lấy ra rồi cất lại vào balo 4-5 lần.

Đây không phải lịch trình quá xa lạ với sinh viên hiện nay, đặc biệt với những người phải học ở nhiều cơ sở hoặc thường xuyên làm bài nhóm bên ngoài. Với người trẻ mới đi làm, câu chuyện tương tự diễn ra giữa nhà, văn phòng, phòng họp và những cuộc hẹn bên ngoài. Laptop vì thế không còn chỉ là thiết bị đặt cố định trên bàn. Nó trở thành một phần của hành trang hàng ngày.

Khi 1,28 kg trở thành con số có thể cảm nhận

Nếu chỉ đặt trên bàn, sự khác biệt vài trăm gram giữa hai chiếc laptop có thể không quá rõ ràng. Nhưng khi máy nằm trong balo từ sáng đến tối cùng hàng loạt vật dụng khác, mỗi phần trọng lượng được cắt giảm đều trở nên có ý nghĩa hơn. Đây là bài toán ASUS tập trung trên Vivobook S14 (S5408QA) mới. Máy nặng 1,28 kg, thân máy mỏng từ 1,49 cm, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên phải mang laptop theo bên mình.

Với Minh, sau hai tiết học buổi sáng, laptop được đóng lại và bỏ vào balo để chuyển sang thư viện. Đầu giờ chiều, hành trình lại tiếp tục sang một cơ sở khác.

Trong những tình huống như vậy, ưu điểm của một chiếc laptop mỏng nhẹ không đến từ một khoảnh khắc đặc biệt. Nó được tích lũy từ những lần lấy máy ra, cất máy vào, đi bộ giữa các tòa nhà hay mang balo trên vai hàng giờ.

Vivobook S14 đồng thời sử dụng kết cấu kim loại ba mặt và đáp ứng các bài kiểm tra theo chuẩn MIL-STD 810H. Đây là yếu tố đáng chú ý với một thiết bị thường xuyên được mang ra ngoài, thay vì dành phần lớn thời gian nằm trên bàn.

Bất cứ nơi nào mở laptop đều có thể trở thành chỗ làm việc

12h, còn khoảng hai tiếng trước tiết học tiếp theo. Thay vì về nhà, Minh vào thư viện để chỉnh bài thuyết trình. Không có màn hình ngoài hay chuột như ở nhà. Chiếc laptop lúc này phải tự đảm nhiệm gần như toàn bộ không gian làm việc. Vivobook S14 sử dụng màn hình 14 inch, trong khi bàn phím ErgoSense hướng đến việc gõ trong thời gian dài và touchpad kích thước lớn hỗ trợ Smart Gesture.

ASUS cũng không loại bỏ những kết nối phổ biến để đổi lấy thân máy mỏng. Máy vẫn có hai USB Type-A, hai USB Type-C hỗ trợ xuất hình và Power Delivery, HDMI 2.1 và jack âm thanh 3,5 mm.

Điều này đặc biệt thực tế trong môi trường học tập. Một sinh viên có thể nhận file từ USB của bạn cùng nhóm, bước vào lớp kết nối máy chiếu qua HDMI rồi sang thư viện tiếp tục làm việc mà không cần mang thêm hub.

Với người đi làm cũng tương tự: laptop có thể được cắm vào màn hình tại văn phòng, sau đó rút ra để mang vào phòng họp hay đi gặp khách hàng. Một chiếc máy nhẹ sẽ có ý nghĩa hơn khi những phụ kiện phải đi cùng nó cũng được giảm bớt.

Pin lâu để không phải mang theo cục sạc

Đến giữa buổi chiều, một vấn đề khác bắt đầu xuất hiện với những người sử dụng laptop cả ngày: pin.

Nếu máy chỉ đủ cho vài giờ, người dùng hoặc phải mang bộ sạc từ đầu ngày, hoặc liên tục quan sát phần trăm pin và tìm ổ điện tại lớp học, thư viện hay quán cà phê. Một chiếc laptop hướng đến tính di động vì vậy không chỉ cần nhẹ. Nó cần đủ pin để người dùng có thể rời nhà mà ít phải nghĩ đến lần sạc tiếp theo.

Vivobook S14 trang bị pin 50 Wh kết hợp nền tảng Snapdragon X hướng đến hiệu quả năng lượng. Theo thử nghiệm của ASUS, máy đạt tối đa 30 giờ phát video FHD trong điều kiện của hãng. Thời lượng thực tế sẽ thay đổi tùy ứng dụng, kết nối, độ sáng màn hình và cách sử dụng.

Khi cần bổ sung năng lượng, máy hỗ trợ sạc nhanh lên đến 60% trong 49 phút theo điều kiện thử nghiệm của ASUS. Adapter USB-C 68 W cũng có thể cấp nguồn cho các thiết bị USB-C tương thích khác, giúp giảm thêm số phụ kiện phải mang theo.

AI chỉ cần giúp những việc hàng ngày nhanh hơn

18h30, Minh gặp nhóm tại quán cà phê để hoàn thiện bài thuyết trình. Công việc lúc này không còn đơn giản là nhập văn bản: cả nhóm phải tìm lại tài liệu, sắp xếp thông tin, xử lý hình ảnh và chuẩn bị nội dung trình bày.

Vivobook S14 sử dụng Snapdragon X với NPU 45 TOPS, đáp ứng nền tảng Copilot+ PC. Các trải nghiệm như Windows Search cải tiến, Click to Do hay Live Captions đưa AI vào những tác vụ tương đối quen thuộc, bên cạnh các công cụ AI xử lý hình ảnh trong Paint và Photos.

Với sinh viên, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm và xử lý thông tin, chuẩn bị nội dung hay làm việc với hình ảnh. Với nhân viên văn phòng, đó có thể là tài liệu, email, cuộc họp hoặc những công việc lặp lại.

Chiếc laptop theo kịp một ngày của người dùng

Khoảng 21h, Minh đóng laptop và trở về nhà. Trong một ngày, chiếc máy đã đi qua giảng đường, thư viện, một cơ sở học khác và quán cà phê. Nó được sử dụng để ghi chú, tìm tài liệu, làm bài và chuẩn bị thuyết trình.

Nhìn từ lịch trình này, nhu cầu đối với laptop của một sinh viên hay người trẻ đi làm khá dễ hiểu: máy cần đủ nhẹ để không trở thành gánh nặng trong balo, đủ pin để không liên tục tìm ổ điện và đủ linh hoạt để mở ra làm việc ở bất cứ đâu.

Đó cũng là cách ba yếu tố chính trên Vivobook S14 kết nối với nhau: thân máy 1,28 kg phục vụ việc di chuyển, pin dài giảm sự phụ thuộc vào bộ sạc, còn NPU 45 TOPS đưa AI vào những công việc hàng ngày.

Với những người sáng rời nhà nhưng chưa chắc chiều sẽ ngồi làm việc ở đâu, một chiếc laptop tốt đôi khi đơn giản là chiếc máy đủ nhẹ để luôn muốn mang theo và đủ lâu để theo mình đến cuối ngày.