Vừa chuyển khoản 100 triệu, ông Đào Văn Hải “đứng ngồi không yên” suốt 2 ngày khi phát hiện điều bất ngờ

Cuối cùng thì vụ việc đã được giải quyết!

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 13/9/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, ông Đào Văn Hải, sinh năm 1961, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không may chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện, ông Hải đã đến Công an xã Phù Ninh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Ninh nhanh chóng xác minh giao dịch, xác định số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên bà Ba Thị Thoa, sinh năm 1974, hiện cư trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Công an xã Phù Ninh đã chủ động trao đổi, phối hợp với Công an phường Đông Kinh xác minh, liên hệ với bà Thoa và thông tin rõ về giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, bà Thoa đã vui vẻ, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Hải.

Công an xã Phù Ninh kịp thời hỗ trợ ông Đào Văn Hải nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng

Đến ngày 15/9/2026, ông Đào Văn Hải đã nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Ninh, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Công an xã Phù Ninh khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Những lưu ý khi tiến hành chuyển khoản

- Kiểm tra kỹ tên người nhận được ngân hàng hiển thị sau khi nhập số tài khoản.

- Đối chiếu cả tên, số tài khoản và ngân hàng trước khi bấm xác nhận.

- Lấy thông tin tài khoản trực tiếp từ người nhận, tránh sử dụng thông tin cũ hoặc truyền qua trung gian.

- Với những giao dịch có giá trị lớn, nên kiểm tra lại thông tin ít nhất một lần trước khi chuyển.

- Lưu lại biên lai sau mỗi giao dịch để thuận tiện tra soát nếu phát sinh sự cố.

Các bước xử lý khi chuyển nhầm

Lưu lại bằng chứng

- Chụp lại màn hình giao dịch chuyển tiền nhầm.

- Giữ lại biên lai hoặc mã giao dịch (nếu có).

Báo ngay cho ngân hàng

- Gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng bạn dùng.

- Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để làm đơn đề nghị tra soát, hỗ trợ thu hồi tiền.

Trình báo cơ quan công an

- Nếu số tiền lớn hoặc ngân hàng thụ hưởng chậm phản hồi, hãy đến công an địa phương trình báo.

- Cung cấp biên lai chuyển tiền và biên nhận tiếp nhận của ngân hàng.

Tuyệt đối không tự ý đòi tiền cực đoan

- Tuyệt đối không đe dọa.

- Chờ sự can thiệp hợp pháp từ ngân hàng hoặc pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, người được chuyển tiền nhầm phải có nghĩa vụ hoàn trả theo quy định tại Điều 579 Bộ luật dân sự, Điều 4, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Theo đó, việc không trả lại tiền do chủ sở hữu chuyển nhầm là hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3-5 triệu đồng và buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Thậm chí, người nhận cố tình không trả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 176 Bộ luật Hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Cụ thể, với số tiền từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng, người chiếm giữ có thể bị phạt từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu phạm tội chiếm giữ tài sản từ 200 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm.