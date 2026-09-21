Việt Nam sẽ có tuyến cao tốc 15.700 tỷ đồng, dài 57km với 2 ống hầm xuyên núi 4 làn xe

Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài 57km, vốn đầu tư 15.700 tỷ đồng.

Tỉnh Phú Thọ đang nghiên cứu tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình với quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, trong đó phương án xây dựng 2 ống hầm xuyên núi đã được địa phương thống nhất.

Tuyến đường dài khoảng 57 km, tổng mức đầu tư dự kiến 15.700 tỷ đồng, tạo kết nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Tại hội nghị báo cáo tiến độ các dự án do lãnh đạo tỉnh chủ trì, các giải pháp kỹ thuật chính của tuyến Việt Trì - Hòa Bình được thống nhất để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo.

Dự án thuộc nhóm A, có điểm đầu giao Quốc lộ 32C tại địa bàn xã Bản Nguyên và điểm cuối giao đường Trần Quý Cáp, đường Hòa Bình tại phường Tân Hòa. Tuyến đi qua 10 xã, phường của tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến Việt Trì - Hòa Bình được chia thành 3 đoạn. Trong đó, khoảng 52 km được đầu tư theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Khoảng 5km cuối tuyến được thiết kế theo quy mô đường đô thị.

Việc lựa chọn quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh được đặt cùng với yêu cầu đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ khai thác tuyến. Dự án dự kiến có hệ thống nút giao, đường gom, thoát nước, công trình phòng hộ, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống giao thông thông minh.

Toàn bộ dự án được chia thành 11 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất là công trình hầm xuyên núi. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thống nhất phương án xây dựng 2 ống hầm, với quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe. Đây là phương án được đưa vào nhóm các giải pháp kỹ thuật chính của tuyến.