Công an thông báo quan trọng đến tất cả người dùng iPhone

Một thao tác tưởng như vô hại trên iPhone có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát thiết bị và phải trả giá bằng một khoản tiền lớn.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, nhu cầu cài đặt và nâng cấp các ứng dụng trên điện thoại ngày càng phổ biến.

Lợi dụng tâm lý muốn sử dụng những phiên bản có nhiều tính năng nhưng không muốn trả phí, các đối tượng đăng quảng cáo dịch vụ cài đặt ứng dụng “VIP”, “Full” với mức giá hấp dẫn, thậm chí miễn phí.

Các ứng dụng được đưa ra làm mồi nhử có thể là những cái tên quen thuộc như Locket, CapCut, Canva. Để tạo lòng tin, đối tượng thường cam kết cài đặt nhanh, hỗ trợ trực tiếp và hướng dẫn người dùng thực hiện từng bước trên iPhone.

Điểm nguy hiểm nằm ở bước đăng nhập tài khoản.

Công an cảnh báo người dùng không đăng nhập tài khoản iCloud do người khác cung cấp trên thiết bị cá nhân. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình hướng dẫn, đối tượng có thể yêu cầu người dùng đăng nhập vào thiết bị một tài khoản iCloud do chúng cung cấp. Nếu làm theo, người dùng có nguy cơ đưa chiếc iPhone của mình vào trạng thái bị một tài khoản không thuộc quyền sở hữu kiểm soát.

Sau đó, đối tượng có thể lợi dụng tính năng quản lý thiết bị từ xa để kích hoạt chế độ báo mất và khóa iPhone. Khi đó, chiếc điện thoại có thể không còn hoạt động bình thường đối với chủ nhân.

Đáng chú ý, đây chưa phải bước cuối của thủ đoạn. Khi thiết bị đã bị khóa, đối tượng tiếp tục liên hệ với nạn nhân và yêu cầu chuyển tiền để “mở khóa”. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, số tiền được yêu cầu có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân được lưu trên thiết bị như thông tin, hình ảnh cũng có thể bị lợi dụng để gây sức ép, đe dọa nạn nhân nhằm buộc họ nhanh chóng làm theo yêu cầu.

Một lần đăng nhập có thể trở thành điểm yếu

Điểm người dùng iPhone cần đặc biệt lưu ý là không phải mọi yêu cầu đăng nhập tài khoản trong quá trình cài ứng dụng đều vô hại.

Tài khoản iCloud gắn với hệ sinh thái Apple có vai trò quan trọng trong việc xác thực và quản lý thiết bị. Vì vậy, việc đăng nhập một tài khoản do người khác cung cấp, đặc biệt là tài khoản từ một người bán dịch vụ không rõ danh tính, có thể tạo ra rủi ro lớn đối với quyền kiểm soát chiếc iPhone.

Người dùng nên ưu tiên tải ứng dụng từ App Store và các kênh phân phối chính thức. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud do người lạ hoặc người không rõ danh tính cung cấp vào iPhone, iPad và các thiết bị cá nhân.

Người dùng cũng không nên cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã xác thực, mã bảo mật hoặc những thông tin liên quan đến tài khoản và thiết bị cho người khác. Những hướng dẫn bất thường được gửi qua mạng xã hội cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.

Đặc biệt, các lời mời sử dụng ứng dụng “VIP”, “Full” miễn phí hoặc có giá rẻ bất thường cần được xem xét thận trọng, nhất là khi người cung cấp yêu cầu đăng nhập một tài khoản không thuộc quyền sở hữu của người dùng.

Thay vì cài đặt ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng, cơ quan công an khuyến cáo người dùng lựa chọn kho ứng dụng và các kênh cung cấp chính thức, đồng thời kiểm tra nguồn gốc cũng như những quyền mà ứng dụng yêu cầu.

Bị khóa iPhone, không nên vội chuyển tiền

Trong trường hợp iPhone bất ngờ bị khóa hoặc xuất hiện yêu cầu chuyển tiền để mở khóa, người dùng không nên lập tức làm theo yêu cầu của đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo cần lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và những dữ liệu liên quan. Đây có thể là những thông tin cần thiết phục vụ việc xác minh, xử lý vụ việc.

Người dùng cũng được khuyến cáo trình báo ngay cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường thay vì tiếp tục trao đổi hoặc chuyển tiền cho đối tượng.

Từ một lời mời cài ứng dụng với giá rẻ, người dùng có thể phải đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát thiết bị và dữ liệu cá nhân. Vì vậy, với iPhone, nguyên tắc quan trọng là không đăng nhập tài khoản iCloud của người khác chỉ để đổi lấy một ứng dụng miễn phí hoặc dịch vụ có giá rẻ bất thường.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, bảo vệ tài khoản iCloud cũng đồng nghĩa với bảo vệ quyền kiểm soát thiết bị và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ