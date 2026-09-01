Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo thủ đoạn giả danh, tiếp cận người dân với lý do liên quan đến căn cước và tài khoản ngân hàng.

Một cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an với lý do liên quan đến căn cước công dân và tài khoản ngân hàng đã khiến một người dân tại xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng đứng trước nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Vụ việc được Công an xã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 18/9, Công an xã Lý Quốc phát hiện một trường hợp người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an tiếp cận nhằm thu thập thông tin cá nhân.

Một cuộc gọi nhắc đến căn cước, tài khoản ngân hàng và việc đứng tên hộ đã khiến người dân suýt rơi vào một kịch bản lừa đảo được dựng sẵn. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng)

Trước đó, người này nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng đưa ra một số thông tin liên quan đến căn cước công dân, sau đó yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin cá nhân để thực hiện các thủ tục liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, trong quá trình trao đổi, đối tượng còn đề cập việc đứng tên tài khoản ngân hàng cho người khác.

Nhận thấy những yêu cầu này có dấu hiệu bất thường, Công an xã Lý Quốc nhanh chóng xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng trực tiếp gặp người dân để tìm hiểu tình hình, đồng thời phân tích những dấu hiệu thường thấy trong các vụ giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa đảo.

Sau khi được giải thích, người dân được hướng dẫn dừng trao đổi với đối tượng, không tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ cuộc gọi nói trên. Qua đó, nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản được ngăn chặn kịp thời.

Một cuộc gọi, nhiều bước dẫn dụ

Giả danh cán bộ Công an, cơ quan Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có khả năng khiến người nghe mất cảnh giác bởi các đối tượng thường chủ động tạo cảm giác đây là một cuộc làm việc có liên quan trực tiếp đến giấy tờ hoặc tài khoản của nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, sau khi tạo được tâm lý lo lắng hoặc thúc ép, các đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã xác thực hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo hướng dẫn.

Điểm đáng chú ý là trong nhiều trường hợp, người bị nhắm tới không được yêu cầu chuyển tiền ngay từ đầu. Thay vào đó, đối tượng có thể bắt đầu bằng những thông tin tưởng như liên quan đến thủ tục hành chính, sau đó từng bước thu thập dữ liệu và đưa ra các yêu cầu tiếp theo.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân không cung cấp số căn cước, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân cũng được khuyến cáo không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc đứng tên tài khoản cho người khác.

Cán bộ Công an không yêu cầu người dân làm theo cuộc gọi đáng ngờ

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng hoặc cơ quan Nhà nước và yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hay thực hiện giao dịch, người dân cần bình tĩnh kiểm tra lại thông tin thay vì làm theo hướng dẫn.

Vụ việc tại xã Lý Quốc cho thấy việc phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ cuộc gọi đầu tiên có thể giúp người dân tránh được nguy cơ mất tài sản. Khi nghi ngờ mình đang bị lừa đảo, người dân cần dừng trao đổi, không cung cấp thêm dữ liệu và chủ động liên hệ cơ quan Công an để xác minh.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội ngày càng chú trọng vào việc thu thập dữ liệu cá nhân, việc cảnh giác với những yêu cầu tưởng như liên quan đến thủ tục hành chính vẫn là một trong những bước quan trọng để hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng