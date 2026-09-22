VNeID vừa tích hợp thêm tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID vừa bổ sung thêm tiện ích mới, giúp người dùng thuận tiện hơn khi quản lý giấy tờ và thực hiện các dịch vụ ngay trên ứng dụng.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID tiếp tục được mở rộng với nhiều tính năng mới, hướng tới việc đưa thêm giấy tờ, dữ liệu và dịch vụ thiết yếu lên môi trường số.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, phiên bản VNeID 2.2.12 vừa được phát hành, bổ sung một số chức năng đáng chú ý để người dân có thể quản lý thông tin và thực hiện thêm các thao tác ngay trên ứng dụng.

Thêm sổ sức khỏe, giấy tờ đăng kiểm

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên phiên bản mới là việc bổ sung Sổ sức khỏe điện tử và giấy tờ đăng kiểm.

VNeID vừa được cập nhật thêm nhiều tính năng, tiện ích đáng chú ý dành cho người dùng. (Ảnh chụp màn hình)

Với Sổ sức khỏe điện tử, VNeID có thể kết nối các thông tin liên quan đến quá trình khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng và bảo hiểm y tế. Việc đưa nhóm dữ liệu này vào cùng hệ thống giúp người dùng thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin sức khỏe đã được tích hợp.

Trong khi đó, giấy tờ đăng kiểm được bổ sung để người dùng tra cứu dữ liệu liên quan đến kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh VNeID đang được mở rộng từ một ứng dụng phục vụ định danh điện tử thành nền tảng tích hợp ngày càng nhiều loại giấy tờ và dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày.

Trước đó, ứng dụng đã từng bước bổ sung nhiều loại thông tin như dữ liệu đăng ký xe, hộ chiếu, thông tin tạm trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp và định danh cho người dưới 14 tuổi.

Có thêm chữ ký số, thay đổi thông tin người đại diện

Không chỉ bổ sung giấy tờ, VNeID 2.2.12 còn mở rộng nhóm tiện ích phục vụ giao dịch điện tử.

Cụ thể, người dùng có thể đăng ký cấp chứng thư chữ ký số VNeID CA, qua đó hỗ trợ việc tạo lập và sử dụng chữ ký số trong môi trường điện tử. Đây là một trong những bước mở rộng chức năng của VNeID theo hướng phục vụ nhiều hơn cho các giao dịch trực tuyến.

Đối với tài khoản định danh điện tử của người dưới 14 tuổi, phiên bản mới bổ sung chức năng thay đổi thông tin người đại diện. Điều này cho phép cập nhật thông tin trong trường hợp người đại diện cần được điều chỉnh.

Một điểm khác cũng được cập nhật là chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước. VNeID bổ sung thêm các nhóm dữ liệu gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng và chứng chỉ.

Việc mở rộng dữ liệu có thể giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn khi những thông tin cần thiết đã được tích hợp trên hệ thống.

VNeID ngày càng nhiều tiện ích

Những thay đổi mới cho thấy VNeID đang được phát triển theo hướng tích hợp ngày càng nhiều giấy tờ, dữ liệu và dịch vụ vào một nền tảng.

Trong thời gian qua, ứng dụng đã mở rộng sang nhiều nhóm tiện ích khác nhau. Ở lĩnh vực giáo dục có học bạ, văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học tập; trong nhóm y tế - an sinh có Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản hưởng an sinh xã hội và xác thực thuê bao di động. VNeID cũng cung cấp nhiều dịch vụ công liên quan đến cư trú, căn cước, hộ chiếu và lý lịch tư pháp.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, VNeID được đặt mục tiêu trở thành một nền tảng số quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch điện tử cùng nhiều tiện ích khác.

Do đó, người đang sử dụng VNeID nên kiểm tra phiên bản ứng dụng trên thiết bị và cập nhật lên bản mới khi có thông báo. Việc cập nhật không chỉ giúp tiếp cận các tiện ích mới mà còn có thể khắc phục những lỗi tồn tại ở phiên bản trước.