Yadea công bố Orange là đại sứ mới, khởi động hành trình “Move in Style”

Chính thức về chung nhà với YADEA trong vai trò Đại sứ Di chuyển Thông minh & Thời thượng, Orange cùng thương hiệu xe máy điện hàng đầu thế giới vừa trao cho giới trẻ một tuyên ngôn cá tính: xanh, thông minh và chuẩn gu.

Tần số chung của sự bứt phá và "gu" di chuyển thời thượng

Nếu là một Gen Z chính hiệu, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý: phương tiện đi lại ngày nay không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ "đưa đi đến nơi, về đến chốn". Nó phải đủ thông minh để tối ưu trải nghiệm và quan trọng hơn hết, phải thời thượng hợp với outfit lẫn phong cách riêng . Nắm trọn tinh thần đó, YADEA đã chính thức công bố hợp tác cùng nữ ca sĩ Orange với vai trò "Đại sứ Di chuyển Thông minh & Thời thượng" cùng chiến dịch "Move in Style".

Orange không phải cái tên xa lạ, cô nàng sở hữu loạt hit trending và liên tục thành công trong các chương trình ăn khách như Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Em xinh "Say hi". Bên cạnh chất giọng nội lực đặc trưng, nữ ca sĩ còn thu hút khán giả GenZ với hình ảnh cá tính, nhiều màu sắc và tinh thần liên tục làm mới mình qua từng giai đoạn sự nghiệp.

Ở Orange có sự dung hòa rõ nét giữa chất riêng và tư duy sẵn sàng thử nghiệm. Cô có thể cất giọng ngọt ngào với những bản ballad giàu cảm xúc, nhưng cũng không ngại trải nghiệm những phong cách mới mẻ, táo bạo hơn. Chính tinh thần bứt phá này khiến nữ ca sĩ trở thành cái tên được YADEA lựa chọn. Việc Orange đảm nhận vai trò Đại sứ Di chuyển Thông minh & Thời thượng đánh dấu bước ngoặt đồng điệu giữa một nghệ sĩ Gen Z cá tính và thương hiệu xe điện luôn tiên phong xu hướng.

Orange trở thành "Đại sứ Di chuyển thông minh và Thời thượng" cho Yadea

Tiếp nối thành công từ những màn kết hợp gây bão cùng những nghệ sĩ nổi tiếng trước đây, cái bắt tay lần này với Orange tiếp tục khẳng định vị thế của YADEA sau 8 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt: luôn bắt trọn nhịp sống trẻ, công nghệ hóa trải nghiệm nhưng không quên nâng tầm tính thời trang. Thông qua việc không ngừng đầu tư, hoàn thiện cả về thương hiệu lẫn sản phẩm, YADEA ngày càng trở thành một trong những thương hiệu được giới trẻ Việt Nam yêu thích và lựa chọn.

Bùng nổ visual và ưu đãi trong đêm Mega Livestream "Move in Style"

Đánh dấu cột mốc công bố Tân Đại sứ, YADEA và Orange đã mang đến cho người theo dõi một buổi Mega Livestream bùng nổ trên kênh TikTok chính thức của YADEA Việt Nam diễn ra vào ngày 13/9 vừa qua.

Không gò bó trong những kịch bản giới thiệu sản phẩm quen thuộc, sự kiện diễn ra như một buổi giao lưu gần gũi. Khán giả vừa lắng nghe Orange chia sẻ góc nhìn về phong cách sống của người trẻ hiện đại, vừa trực tiếp tìm hiểu bộ ba dòng xe máy điện chủ lực của thương hiệu. Lần hợp tác này thông qua buổi livestream đã giới thiệu trọn vẹn các tính năng nổi bật của những sản phẩm chủ lực như YADEA OSTA, OVA và OMEE – những đại diện xuất sắc cho tinh thần di chuyển mới.

Bộ ba dòng xe mang đến những lựa chọn phù hợp với từng phong cách và nhịp sống của người trẻ. Không chỉ sở hữu các tính năng thông minh và trải nghiệm vận hành mượt mà dành cho người trẻ yêu công nghệ, ba dòng xe YADEA còn tạo nên sức hút riêng về phong cách. YADEA OSTA là bạn đồng hành đúng gu của hội công sở thành thị yêu nét thanh lịch, tinh tế, từ những chuyến đi làm đến buổi cà phê sau giờ tan ca. Trong khi đó, YADEA O VA dễ chiếm cảm tình của các cô nàng trẻ trung, ngọt ngào, theo chân nàng trong nhịp sống hằng ngày lẫn những buổi shopping, hẹn hò cuối tuần. Với các bạn nữ sinh Gen Z năng động, cá tính, YADEA OMEE lại ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, tôn dáng và vẻ ngoài thời thượng. Tính ứng dụng cao giúp OMEE đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, từ đi học đến đi chơi, tụ tập cùng bạn bè.

Bộ ba dòng xe chủ lực trong chiến dịch "Move in Style"

Bên cạnh việc giới thiệu các tính năng công nghệ nổi bật, buổi livestream còn thu hút đông đảo người xem nhờ hàng loạt voucher ưu đãi cùng quà tặng độc quyền. Sự kiện không chỉ mang lại trải nghiệm tương tác chân thực mà còn giúp người dùng dễ dàng sở hữu các sản phẩm xe điện chất lượng.

"Move in Style" – Khởi động hành trình di chuyển xanh cùng giới trẻ

Chiến dịch "Move in Style" cùng YADEA và Orange không chỉ dừng lại ở một sự kiện chào sân, mà còn là lời truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ . Hãy tự tin thể hiện chất riêng, lựa chọn lối sống xanh và biến mỗi hành trình di chuyển hằng ngày trở thành trải nghiệm đầy phong cách.

Sự kết hợp giữa YADEA và Orange hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động thú vị trong thời gian tới. Cùng chờ đón những dự án tiếp theo của tân Đại sứ Orange để xem cô nàng sẽ cùng YADEA lan tỏa xu hướng di chuyển thông minh trong thời gian sắp tới.

‎