VinFast VF Wild ra mắt Việt Nam: Giá từ 860 triệu đồng, REEV đầy 2 bình chạy tới 1.000km, hết xăng vẫn đi hơn 250km, tải trọng 750kg

VinFast VF Wild sẽ "phả nơi nóng" lên nhóm bán tải tầm giá dưới 1 tỷ đồng hiện nay, với điểm mạnh nằm ở hệ truyền động điện mở rộng phạm vi.

VinFast chính thức ra mắt VF Wild tại Việt Nam ngày hôm nay (19/9/2026). Đây là mẫu bán tải điện sử dụng pin, đồng thời được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle) để mở rộng phạm vi hoạt động.

VinFast VF Wild chính thức được giới thiệu. Ảnh: VinFast

VF Wild giá bao nhiêu?

VinFast cho biết sẽ nhận đặt cọc sớm VF Wild từ ngày 25/9 đến 30/9/2026. Khách hàng có thể đặt cọc thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Giá niêm yết của VF Wild là 860 triệu đồng với ba màu đen, đỏ và trắng. Phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn mở cọc sớm được VinFast công bố mức khuyến mãi 61 triệu đồng/xe.

Kích thước VF Wild

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Tải trọng công bố ở mức 750 kg.

Thiết kế VF Wild được phát triển theo triết lý "Dòng chảy sức mạnh". Ngoại thất có nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các đường gân lớn chạy dọc thân xe. Các bề mặt thân xe được tạo hình liền mạch giữa cabin và thùng hàng. Xe sử dụng mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học.

Thiết kế xe theo xu hướng tối giản và ưu tiên khí động học. Ảnh: VinFast

VinFast cho biết VF Wild có một số chi tiết nhằm hỗ trợ việc sử dụng thùng hàng. Trong đó có cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén và bệ bước ở hai bên sườn xe.

Tiện nghi nội thất VF Wild

Khoang lái VF Wild sử dụng màn hình cảm ứng 10 inch. Màn hình hiển thị thông tin vận hành, giải trí và các chức năng điều khiển xe.

Táp-lô được thiết kế dạng nhiều tầng. Táp-pi cửa có họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan.

Cần chuyển số được tích hợp phía sau vô-lăng. Cách bố trí này giúp người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính, đồng thời tạo thêm không gian cho các hộc chứa đồ.

Xe có ghế thể thao. Hàng ghế thứ hai có lưng ghế ngả, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi. Khoang cabin sử dụng sàn phẳng.

Hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEV)

VF Wild sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh. Theo công bố của VinFast, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc, theo tiêu chuẩn NEDC.

Ngoài hệ truyền động điện, xe được trang bị hệ thống REEV. VinFast cho biết hệ thống này giúp tổng phạm vi hoạt động của xe lên tới 1.000 km cho một lần sạc.

Hệ truyền động là điểm mạnh trong phân khúc. Ảnh: VinFast

Hệ thống REEV được hãng định hướng phục vụ những chuyến đi xa như dã ngoại, về quê hoặc công tác.

Công nghệ thông minh

VF Wild được trang bị trợ lý ảo 3.0. Theo VinFast, hệ thống có khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên.

Xe cũng hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa thông qua smartphone hoặc smartwatch. Phần mềm có thể được cập nhật từ xa qua giao thức FOTA.

Các tính năng khác gồm theo dõi tình trạng pin, phát hiện sớm một số dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị nhằm tối ưu hiệu suất. Xe cũng có khả năng ghi nhận xu hướng và hành vi lái xe để hỗ trợ xây dựng thói quen lái xe an toàn.

VF Wild được trang bị V2L, cho phép sử dụng xe như nguồn cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.