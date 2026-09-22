Từ ngày 28/9, VNeID tự động khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp sau

Chỉ còn vài ngày nữa quy định mới về định danh điện tử sẽ chính thức có hiệu lực. Những người dùng VNeID có số điện thoại không chính chủ hoặc đã đổi SIM cần gấp rút kiểm tra thông tin để tránh việc tài khoản bị khóa tự động.

Từ cuối tháng 9 này, người dùng ứng dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý đến số điện thoại đang gắn với tài khoản định danh. Theo quy định mới nhất tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, bắt đầu từ ngày 28/9/2026, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNeID nếu phát hiện số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.

Theo đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản của công dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Quy định nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử được liên kết với đúng số thuê bao của người sử dụng, qua đó góp phần nâng cao tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên VNeID.

Từ ngày 28/9/2026, tài khoản định danh điện tử VNeID sẽ tự động bị khóa nếu số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ

Bên cạnh yếu tố số điện thoại không chính chủ, hệ thống cũng sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu căn cước điện tử của người dân rơi vào trạng thái khóa. Thực tế, việc sử dụng số điện thoại chính chủ vốn là yêu cầu bắt buộc ngay từ khi người dân làm thủ tục cấp tài khoản VNeID mức độ 2. Do đó, việc bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa số điện thoại đang sử dụng thực tế và dữ liệu dân cư quốc gia là bước rất quan trọng để duy trì hoạt động của ứng dụng, giúp bạn không bị gián đoạn khi cần giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VNeID, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân:

- Kiểm tra số điện thoại đang đăng ký tài khoản VNeID

- Bảo đảm số thuê bao chính chủ, phù hợp với thông tin của người sử dụng

- Nếu số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, chủ động cập nhật, điều chỉnh thông tin theo quy định

- Không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân trên VNeID cho người khác; cảnh giác với các đối tượng lợi dụng quy định mới để lừa đảo

Người dân cần chủ động rà soát thông tin ngay từ hôm nay, bảo đảm số điện thoại liên kết với VNeID chính chủ, qua đó sử dụng tài khoản an toàn, liên tục và đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ