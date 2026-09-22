Cục diện xe hybrid tại CCA 2026: Honda CR-V ‘gánh’ nhóm xe Nhật, Jaecoo J5 tạm dẫn đầu nhóm hybrid phổ thông

Xu hướng xe xanh đang làm nóng bảng xếp hạng Car Choice Awards 2026 (CCA) với thế trận đầy kịch tính giữa các đại diện đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bên cạnh các giải thưởng cho nhóm xe truyền thống, Car Choice Awards (CCA) 2026 dành riêng 2 hạng mục cho dòng xe xanh. Điều này là minh chứng rõ nét cho sự sôi động của phân khúc xe hybrid trong nước.

Sự hiện diện của các dòng xe xanh tại CCA 2026 cũng phản ánh đúng xu hướng chuyển dịch phương tiện hiện nay. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhu cầu.

Kết quả sau 2 tuần bình chọn nhóm xe hybrid hạng phổ thông. Ảnh: CCA

Nhóm hybrid phổ thông: Xe Trung Quốc áp đảo

Sau 2 tuần mở cổng bình chọn, thứ hạng các mẫu xe đã có biến động lớn. Cụ thể, ở hạng mục xe hybrid phổ thông tại CCA 2026, các đại diện từ Trung Quốc đang thể hiện sự áp đảo rõ rệt.

Hiện tại, Jaecoo J5 SHS-H, Omoda C5 SHS-H và Geely EX5 EM-i đang tạm giữ 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Hyundai Tucson HEV và Kia Sportage HEV.

Jaecoo J5 SHS-H tạm thời bỏ xa các đối thủ với hơn 55.825 lượt bình chọn. Mẫu xe thu hút lượng bình chọn vượt trội tại CCA 2026 nhờ thiết kế trẻ trung cùng mức giá cạnh tranh. Vị trí thứ 2 của Omoda C5 SHS-H hiện có 26.512 lượt bình chọn.

Hyundai Palisade HEV tạm dẫn đầu nhóm xe hybrid cao cấp. Ảnh: CCA

Nhóm hybrid cao cấp: Cuộc chiến Hàn - Nhật - Trung

Trái ngược với nhóm phổ thông, hạng mục xe hybrid cao cấp tại CCA 2026 chứng kiến cuộc giằng co vô cùng gay cấn. Phân khúc này tại CCA 2026 hiện đang hình thành cuộc đua tam mã giữa xe Hàn Quốc, xe Nhật Bản và xe Trung Quốc.

Hyundai Palisade HEV tạm “an toàn” vị trí đầu bảng với 47.910 bình chọn. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý là màn so kè giữa Honda CR-V e:HEV RS và Lynk & Co 900 PHEV. Đại diện đến từ Nhật Bản vừa có màn lật ngược thế cờ khi nhảy lên vị trí thứ 2 của Lynk & Co 900 PHEV. Đồng thời, Honda CR-V e:HEV RS cũng bỏ xa đối thủ đồng hương là Mazda CX-90 PHEV trong cuộc đua này.

Dù không phải "tân binh", Honda CR-V vẫn duy trì sức hút lớn sau nhiều năm mở bán chính thức. Sức hút kéo dài của Honda CR-V tại CCA 2026 đến từ nền tảng công nghệ HEV tiên tiến giúp tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn tạo cảm giác vận hành thể thao. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn chủ động ADAS hiện đại mang lại ưu thế lớn trước các đối thủ.

"Lão làng" Honda CR-V e:HEV RS đang so kè cùng các tân binh trên đường đua CCA 2026. Ảnh: Honda

Hiện tại, cổng bình chọn của CCA 2026 tiếp tục mở cho khán giả tham gia bình chọn đến hết ngày 20/9. Độc giả có thể trực tiếp bình chọn cho các mẫu xe yêu thích trên hệ thống chính thức của CCA 2026. Kết quả chung cuộc của CCA 2026 sẽ công bố chính thức vào ngày 3/10.