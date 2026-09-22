Từ chiến dịch "Người nhà" đến "homie" quốc dân: Viettel Tammi cùng Gen Z "bật chế độ" gắn kết EZ

Trong vai trò một “homie” đắc lực, nền tảng số hợp nhất Viettel Tammi đồng hành cùng người trẻ trong những nhu cầu thường ngày, để Gen Z chủ động chăm lo gia đình và tiếp nối những điều cha mẹ từng làm theo cách hiện đại, thuận tiện hơn.

‏Cuộc chuyển giao thế hệ: Khi Gen Z học cách "cân trọn" vai trò điểm tựa gia đình‏

‏Có một bước ngoặt quan trọng khi mỗi người bước vào độ tuổi trưởng thành: từ một đứa trẻ tự do khám phá thế giới trong sự chở che của gia đình, ta bắt đầu chủ động để ý những vệt thời gian trên mái tóc mẹ, hỏi han sức khỏe của bố và dần đứng ra gánh vác những nhu cầu của người thân.‏

‏Trong hành trình trưởng thành, Gen Z dần nhận ra bản lĩnh của bản thân không chỉ thể hiện qua cá tính độc bản hay tự do cá nhân, mà còn nằm ở khả năng chủ động trở thành chỗ dựa cho cha mẹ và những người thân yêu. Sự trưởng thành ấy thể hiện qua những hành động rất thực tế: chủ động đặt lịch khám sức khỏe cho bố mẹ, xử lý gọn gàng các khoản chi phí hằng tháng, hỗ trợ quán xuyến những việc cần thiết trong gia đình hay duy trì liên lạc đều đặn để biết người thân vẫn luôn bình an.‏

‏Giữa guồng quay học hành, công việc cùng vô số kế hoạch cá nhân, Gen Z vẫn luôn muốn duy trì sợi dây kết nối với gia đình. Nhờ công nghệ, họ có thể tạo ra những điểm chạm mỗi ngày chỉ bằng một cú chạm màn hình. Dẫu vậy, những tương tác nhanh qua màn hình ảo đôi khi vẫn nghiêng về bề rộng số lượng hơn là chiều sâu chất lượng, chưa thể thay thế sự chăm sóc và hiện diện trong đời thực.‏

‏Chính vì vậy, điều Gen Z cần lúc này không phải là thêm một ứng dụng kéo họ vào màn hình ảo, mà là một "người nhà" có thể giúp đơn giản hóa những phần việc thường ngày. Khi công nghệ đủ thông minh để đứng ra gánh vác những phần việc phía sau, người trẻ có thể giải phóng bộ nhớ tâm trí, trở về với đời thực và trao đi sự hiện diện trọn vẹn, chất lượng bên những người thân yêu.‏

‏Viettel Tammi: "Homie" đắc lực cùng Gen Z tiếp nối nếp chăm sóc gia đình theo cách "EZ"‏

‏Thấu hiểu mong muốn tiếp nối nếp chăm sóc gia đình nhưng vẫn giữ trọn nhịp sống cá nhân năng động, nền tảng số hợp nhất Viettel Tammi xuất hiện như một "homie" đắc lực mang theo tinh thần "Nhà có Tammi, Zì cũng EZ!". Không còn cảnh phải xoay xở giữa hàng chục ứng dụng đơn lẻ, Tammi tập hợp các tiện ích sinh hoạt, giải trí và kết nối trên một nền tảng, biến những nhu cầu thường nhật trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.‏

‏Tammi mang đến trải nghiệm "Zì cũng mượt" với tính năng gọi điện, video call 2K và họp nhóm thảo luận. Nhờ chính sách Free Data cho các tính năng liên lạc, Gen Z có thể thoải mái gọi video để gặp mặt bố mẹ mỗi ngày, chủ động hỏi han sức khỏe gia đình mà không lo gián đoạn hay bận tâm về chi phí. Tammi còn cùng người trẻ "tám chuyện" xuyên đêm với bạn bè, phối hợp công việc, cũng như đồng hành trong các chuyến đi xa nhờ chuỗi ưu đãi du lịch, di chuyển cùng hệ thống tích điểm Viettel++ và Tammi Xu.‏

‏Nhờ các tiện ích như đặt lịch khám bệnh, hẹn xét nghiệm tại nhà hay mua thuốc 24/7, người trẻ có thể dễ dàng chủ động chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Việc quán xuyến gia đình cũng trở nên EZ hơn với các tiện ích thanh toán hóa đơn điện, nước, internet; nhắc lịch bảo dưỡng thiết bị điện máy định kỳ; kết nối dịch vụ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa. Tammi gánh vác bớt những lo toan vận hành phía sau, giải phóng bộ nhớ tâm trí để người trẻ dành nhiều hơn sự chú tâm cho người thân.‏

‏Không dừng lại ở các tiện ích vận hành, Tammi còn là cầu nối giữa các thế hệ nhờ hệ sinh thái nội dung phong phú cho cả gia đình: từ kho giải trí TV360 phù hợp với nhiều thành viên, chương trình học tập K12 cùng kho sách nói cho trẻ nhỏ, đến không gian lưu giữ kỷ niệm chung trên Tammi Cloud. Nhờ đó, việc đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi thành viên trở nên EZ hơn, giúp tình thân được vun đắp một cách tự nhiên mỗi ngày.‏

‏Từ chỗ được chở che đến lúc chủ động chăm lo, đó là hành trình trưởng thành tự nhiên của Gen Z. Cùng sự đồng hành của "homie" Viettel Tammi, công nghệ trở thành cầu nối để người trẻ tiếp nối nếp chăm sóc gia đình, bớt đi những lo toan phía sau để dành trọn sự hiện diện cho người thân. Qua đó, hai tiếng "người nhà" tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ, theo một cách hiện đại, thuận tiện và tràn đầy năng lượng.

Viettel Tammi là nền tảng cuộc sống số hợp nhất, giải pháp công nghệ mong muốn trở thành một "Người nhà" thấu hiểu và chu đáo, đồng hành cùng mỗi gia đình trong cuộc sống số. Tammi tạo nên sự gắn kết bằng những hành động thiết thực: âm thầm lo liệu những việc nhỏ thường nhật, từ giữ liên lạc qua Video Call 2K nét căng miễn phí data, quản lý nhà thông minh, cho đến bảo vệ an toàn và chăm sóc sức khỏe người thân. Đặc biệt, Tammi thấu hiểu và tôn trọng cá tính, phong cách sống riêng của Gen Z, để mỗi người có thể tận hưởng sự gắn kết trong "nhà" theo cách của mình. Khi gánh nặng "nhớ và lo" được giải phóng, người trẻ có thể dành tâm trí và sự hiện diện cho những kết nối thật bên người thân. Nhà có Viettel Tammi, Zì cũng EZ!

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