Người có Bảo hiểm y tế nhớ rõ điều sau để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc gián đoạn giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân.

Mới đây, BHXH Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng BHYT gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền. Bảo hiểm xã hội hiện cung cấp rất nhiều phương thức gia hạn thẻ linh hoạt từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp người tham gia có thể chủ động duy trì quyền lợi của mình một cách nhanh chóng nhất.

Người dân hoàn toàn có thể ngồi tại nhà và thực hiện gia hạn thẻ thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Tại hệ thống này, người dân chỉ cần lựa chọn dịch vụ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, sau đó kê khai thông tin và thanh toán trực tuyến. Khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi biên lai điện tử cùng thông báo kết quả gia hạn thành công.

Bên cạnh cổng dịch vụ công, thao tác đóng tiền gia hạn cũng có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số của Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Người dùng chỉ việc chọn dịch vụ thanh toán BHXH/BHYT ngay trên ứng dụng ngân hàng, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân cùng thời gian gia hạn và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trên ứng dụng ngân hàng, người tham gia lựa chọn dịch vụ thanh toán BHXH/BHYT, thực hiện theo hướng dẫn; kiểm tra kỹ thông tin người tham gia, thời gian gia hạn và số tiền phải đóng trước khi xác nhận giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch để tra cứu, đối chiếu khi cần.

Đối với những người không quen thao tác trên thiết bị di động, việc gia hạn trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT vẫn là một lựa chọn an toàn. Khi đến các điểm giao dịch, người tham gia sẽ được cán bộ hướng dẫn chi tiết các bước nộp tiền và cập nhật thông tin lên hệ thống.

Gia hạn qua cơ quan BHXH hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, người tham gia có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng BHYT. Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai/chứng từ thu tiền, kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Người tham gia BHYT có thể theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức sau gồm: ứng dụng VssID - BHXH số; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”; ứng dụng VNeID: trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin thẻ.

Người dân cũng có thể gọi tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

BHXH Việt Nam khuyến nghị khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, cần giữ lại biên lai, chứng từ/mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý. Việc phát hiện sớm vướng mắc giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.