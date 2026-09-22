Người Nga chán thời hiện đại, quay về dùng một loạt món đồ từ thời "các cụ": Điều gì đang xảy ra?

Giới chuyên gia cho rằng xu hướng này xuất phát từ mong muốn tìm lại trải nghiệm xúc giác, tính giới hạn cùng thẩm mỹ độc đáo của những thập kỷ trước.

Xu hướng mới trên thị trường

Tờ RBC đưa tin, tại Nga đang ghi nhận một xu hướng tăng trưởng trong việc tìm mua các thiết bị chụp ảnh và âm thanh mang phong cách retro.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Phân tích "Check Index" thuộc công ty "Platforma OFD", số lượng máy nghe nhạc CD bán ra từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2026 đã tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng tới 51% so với năm 2024.

Đài cassette cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Trong giai đoạn tháng 1–8/2026, lượng máy bán ra tăng 10% so với năm 2025 và tăng 36% so với năm 2024.

Số lượng máy ảnh phim được tiêu thụ cũng tăng 12% so với năm 2025 và tăng 34% so với năm 2024.

Sức hút đối với đầu đĩa than (mâm đĩa nhựa) vẫn tiếp tục được duy trì. Doanh số dòng sản phẩm này tăng 10% so với năm 2025 và tăng 24% so với năm 2024.

Đại diện bộ phận truyền thông của sàn thương mại điện tử Wildberries cũng xác nhận với RBC về sự bùng nổ doanh số ở phân khúc hoài niệm này.

Trong nửa đầu năm 2026, lượng máy nghe nhạc CD bán ra trên nền tảng này đã tăng gấp 1,5 lần về số lượng và tăng 48% về doanh thu. Đài cassette tuy kém phổ biến hơn nhưng doanh số vẫn tăng 8% về số lượng.

Đáng chú ý, lượng mua các cuộn băng cassette lại tăng vọt tới 46%. Đối với máy ảnh phim, mặc dù vượt máy nghe nhạc CD về mặt doanh thu, nhưng số lượng máy bán ra lại không ghi nhận sự tăng trưởng.

Nguyên nhân đằng sau cơn sốt

Đại diện "Platforma OFD" nhận định, trong khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây, mối quan tâm dành cho đồ cổ và các mặt hàng sưu tầm - như đĩa than, băng cassette, đĩa CD cũng như các thiết bị phát chúng - đang liên tục tăng cao. Đồng thời, giá thành của chính các đầu đĩa, đài cassette và máy ảnh phim cũng ngày càng đắt đỏ hơn.

"Cầu tăng phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn về thẩm mỹ retro, vốn đang được thế hệ Gen Z (những người sinh ra trong khoảng từ giữa thập niên 1990 đến cuối thập niên 2010) đón nhận nhiệt thành. Các thiết bị này thường được chọn mua làm quà tặng sinh nhật, quà kỷ niệm các dịp đặc biệt, dịp Năm Mới hoặc làm quà tặng doanh nghiệp. Quá trình dịch chuyển các giao dịch này từ kênh bán hàng truyền thống sang các sàn trực tuyến vẫn đang tiếp diễn", phía công ty nhấn mạnh.

Bối cảnh quốc tế

Theo thông tin từ trang TechCrunch , xu hướng chuộng đồ công nghệ retro cũng đang diễn ra rất rõ nét ở nước ngoài. Nhiều người đang khám phá lại "sự quyến rũ không hoàn hảo" của các thiết bị cổ điển - điều mà các dòng smartphone hay laptop hiện đại không thể nào tái hiện được. Một số công ty thậm chí đã chủ động kết hợp thiết kế hoài cổ với các chức năng hiện đại.

Ví dụ điển hình là các mẫu máy đánh chữ thông minh. Mẫu Freewrite có giá khoảng 700 USD, sở hữu khả năng lưu trữ dữ liệu trực tiếp lên đám mây; hay mẫu Pomera (giá 549 USD) cung cấp tính năng kiểm tra chính tả và đếm số từ.

Các dòng đài boombox và máy nghe băng cối truyền thống cũng được 'hà hơi thổi ngạt' nhờ việc tích hợp cổng USB-C và kết nối Bluetooth, trong khi vẫn giữ nguyên các chức năng tua băng hay ghi âm quen thuộc. Mức giá của chúng khởi điểm từ khoảng 99 USD.

Máy ảnh phim và máy ảnh chụp lấy ngay vẫn duy trì được độ hot nhờ khả năng in ra bức ảnh giấy ngay lập tức. Polaroid liên tục làm mới các dòng sản phẩm của mình bằng cách bổ sung tính năng lấy nét tự động và kết nối điều khiển qua smartphone.

Kodak và Fujifilm cũng tung ra các mẫu máy tích hợp khả năng in kỹ thuật số và truyền dữ liệu. Giá của các thiết bị này dao động từ 30 USD đến gần 250 USD.

Một hướng đi khác là các dòng điện thoại cố định và điện thoại quay số quay trở lại thành mốt chủ yếu nhờ yếu tố thẩm mỹ. Thị trường hiện có cả những phiên bản tay nghe có dây kết nối được với smartphone, cho đến các mô hình điện thoại quay số cổ điển vận hành thông qua sóng Wi-Fi.