Mẫu đồng hồ và tai nghe mới của Huawei

Bộ đôi mới của Huawei gồm đồng hồ WATCH GT 7 Series và tai nghe FreeBuds Neo.

Mới đây, Huawei vừa giới thiệu hai sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam gồm WATCH GT 7 Series và FreeBuds Neo, dự kiến được mở bán từ ngày 1/10.

WATCH GT 7 Series

HUAWEI WATCH GT 7 Series có hai kích thước 46 mm và 41 mm, với tổng cộng 8 lựa chọn màu. Bản WATCH GT 7 Pro có ba màu vàng, xanh lá và đen, sử dụng vòng bezel gốm công nghệ nano và khung giữa bằng hợp kim titan.

WATCH GT 7 Series. (Ảnh: Huawei)

Về theo dõi sức khỏe, dòng đồng hồ này được trang bị Health Insights, hệ thống tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ, mức độ vận động và quá trình phục hồi. Physical Readiness Score sử dụng các chỉ số như chất lượng giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và lượng calo tiêu thụ để đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ thể.

Thiết bị cũng có tính năng Nghiên cứu nguy cơ tiểu đường, dựa trên dữ liệu sức khỏe được ghi nhận trong khoảng 3-14 ngày. Trên WATCH GT 7 Pro, Huawei bổ sung Nghiên cứu về bệnh động mạch vành, với thời gian đeo liên tục khoảng 3-4 ngày để thu thập dữ liệu đánh giá nguy cơ.

Ở nhóm tính năng thể thao, WATCH GT 7 Series hỗ trợ thêm các chế độ đạp xe và trượt tuyết. WATCH GT 7 Pro có chế độ chạy địa hình, ghi nhận các thông số như độ cao, nhịp tim, tốc độ, độ dốc, khoảng cách và thời gian. Thiết bị cũng hỗ trợ theo dõi lộ trình theo từng chặng.

WATCH GT 7 Pro và WATCH GT 7 bản 46 mm có thời lượng pin tối đa 21 ngày trong điều kiện sử dụng ít.

FreeBuds Neo

Tai nghe HUAWEI FreeBuds Neo sở hữu thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng khoảng 4,8 g cho mỗi bên tai nghe. Sản phẩm được trang bị hệ thống chống ồn hai kênh kết hợp thuật toán thích ứng, cho khả năng điều chỉnh theo môi trường xung quanh.

FreeBuds Neo. (Ảnh: Huawei)

Mức chống ồn trung bình toàn dải của FreeBuds Neo đạt tối đa 30 dB. Tai nghe sử dụng driver Turbo, hỗ trợ dải tần 10 Hz-48 kHz, đồng thời có âm thanh không gian, kết nối hai thiết bị và tương thích với Android, iOS lẫn Windows.

FreeBuds Neo có 4 màu gồm bạc, hồng, trắng và đen.

WATCH GT 7 Series và FreeBuds Neo sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 1/10. Trong thời gian đầu mở bán, Huawei triển khai một số ưu đãi dành cho người mua hai sản phẩm, gồm quà tặng và các gói dịch vụ đi kèm. FreeBuds Neo có giá niêm yết 2,99 triệu đồng, trong khi mức giá và chương trình ưu đãi của WATCH GT 7 Series được áp dụng tùy phiên bản.