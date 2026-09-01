Thông báo quan trọng tới tất cả những ai hay mua hàng online

Những người thường xuyên mua hàng online cần cảnh giác với thủ đoạn dẫn dụ cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.

Việc mua sắm online ngày càng phổ biến cũng kéo theo nhiều thủ đoạn lừa đảo mới. Công an Hà Nội mới đây cảnh báo các đối tượng có thể giả mạo sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng để tiếp cận người mua, từ đó đánh cắp thông tin hoặc chiếm đoạt tiền.

Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình ảnh, logo, tên thương hiệu, website, tài khoản mạng xã hội, thậm chí cả công văn và con dấu giả để tạo cảm giác đây là đơn vị uy tín.

Người thường xuyên mua hàng online cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn và đường link giả mạo sàn thương mại điện tử. (Ảnh minh hoạ: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Khi người dùng mất cảnh giác, chúng tiếp tục đưa ra các kịch bản như thông báo trúng thưởng, tặng quà, tuyển cộng tác viên hoặc hỗ trợ đổi trả đơn hàng để dẫn dụ nạn nhân.

Một trong những thủ đoạn được cảnh báo là giả danh nhân viên của các sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống bán lẻ để liên hệ với khách hàng.

Đối tượng có thể thông báo người dùng vừa trúng thưởng, được nhận quà tri ân hoặc đang nằm trong một chương trình ưu đãi. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển một khoản tiền với lý do thanh toán phí vận chuyển, phí nhận quà hay xác nhận đơn hàng.

Một hình thức khác là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời người dùng làm cộng tác viên bán hàng hoặc xử lý đơn hàng online tại nhà. Ban đầu, đối tượng thường đưa ra những nhiệm vụ đơn giản và khoản hoa hồng nhỏ để tạo lòng tin. Khi người tham gia đã quen với quy trình, chúng có thể yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn để tiếp tục nhiệm vụ, sau đó viện nhiều lý do khiến nạn nhân không thể rút tiền.

Các thủ đoạn này từng được cơ quan chức năng cảnh báo khi kẻ gian lợi dụng tên tuổi của các sàn thương mại điện tử, siêu thị và thương hiệu lớn để tạo lòng tin với người dùng.

Thông tin liên quan đến đơn hàng cũng có thể bị lợi dụng để xây dựng những kịch bản lừa đảo có tính cá nhân hóa.

Người dùng có thể nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng. Đáng chú ý, đối tượng có thể đọc chính xác tên, địa chỉ hoặc thông tin món hàng mà người dùng vừa đặt, khiến cuộc gọi có vẻ đáng tin.

Công an Hà Nội từng cảnh báo tình trạng đối tượng giả danh shipper, sử dụng thông tin đơn hàng để yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền cọc hoặc thực hiện các giao dịch bất thường.

Trong một số trường hợp, kẻ gian còn giả danh nhân viên hỗ trợ đổi trả sản phẩm, thông báo đơn hàng gặp vấn đề hoặc sản phẩm cần thu hồi. Sau khi tạo được lòng tin, chúng có thể gửi đường link hoặc yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay các dữ liệu bảo mật.

Đây là điểm người mua hàng online cần đặc biệt lưu ý: Việc đối phương biết thông tin đơn hàng không đồng nghĩa cuộc gọi đó là chính thức.

Để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, người mua nên kiểm tra trực tiếp trạng thái đơn hàng trên ứng dụng hoặc website chính thức của sàn thay vì làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi, tin nhắn bên ngoài.

Khi nhận được thông báo bất thường về đơn hàng, người dùng có thể chủ động liên hệ tổng đài chính thức của sàn hoặc người bán để xác minh. Không nên truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người gọi.

Đặc biệt, các thông tin như mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã xác thực, số thẻ và thông tin đăng nhập tài khoản không nên cung cấp cho bất kỳ người nào qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân hạn chế công khai hình ảnh chứa thông tin đơn hàng trên mạng xã hội. Khi vứt bỏ bao bì sản phẩm, người dùng nên xé nhỏ hoặc che thông tin cá nhân trên nhãn vận chuyển để hạn chế nguy cơ dữ liệu bị thu thập và sử dụng cho các mục đích lừa đảo.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội