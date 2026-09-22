90% người dùng đồ điện không biết công dụng của 2 chiếc lỗ nhỏ trên phích cắm dẹt

Hai lỗ nhỏ trên phích cắm điện không phải chi tiết thừa mà ẩn sau đó là công dụng ít người biết được.

Trong mỗi gia đình, phích cắm điện là vật dụng được sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ trên bộ phận tưởng chừng đơn giản này.

Nếu quan sát kỹ một số loại phích cắm điện dẹt, người dùng có thể thấy trên mỗi chấu kim loại thường xuất hiện một lỗ tròn. Chi tiết này không phải được tạo ra để trang trí mà liên quan đến thiết kế và cách phích cắm tương tác với ổ điện.

Giúp phích cắm giữ chắc trong ổ điện

Theo các tài liệu được trích dẫn trong bài viết gốc, thiết kế lỗ trên chấu phích cắm có liên quan đến ý tưởng của nhà phát minh người Mỹ Harvey Hubbell Jr. Ban đầu, phần lõm trên chấu cắm được thiết kế để tương tác với các bộ phận nhô bên trong ổ điện.

(Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Về sau, thiết kế này được phát triển thành những lỗ tròn xuyên qua chấu kim loại như trên nhiều loại phích cắm hiện nay. Khi phích được cắm vào ổ, các bộ phận bên trong ổ có thể tương tác với phần lỗ trên chấu, qua đó giúp kết nối ổn định hơn.

Việc phích cắm được giữ chắc cũng có ý nghĩa đối với quá trình truyền điện. Khi chấu cắm và ổ điện tiếp xúc không tốt, điểm tiếp xúc có thể phát nhiệt hoặc phát sinh tia lửa điện. Tài liệu hướng dẫn về điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng lưu ý tình trạng tiếp xúc kém giữa chấu cắm và ổ điện có thể làm phát sinh tia lửa, khiến phần nhựa xung quanh bị nóng và cháy trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, không phải mọi loại ổ cắm đều sử dụng cơ chế này. Hình dạng chấu cắm, thiết kế ổ điện và tiêu chuẩn áp dụng có thể khác nhau tùy từng loại thiết bị.

Không chỉ để giữ phích cắm

Hai lỗ nhỏ này trong một số trường hợp còn có thể được tận dụng cho mục đích an toàn. Với một số thiết bị công nghiệp hoặc môi trường đặc thù, chốt hoặc khóa có thể được luồn qua lỗ trên chấu cắm để ngăn thiết bị vô tình được kết nối với nguồn điện trong lúc bảo trì, sửa chữa.

Đây là một dạng kiểm soát vật lý nhằm hạn chế khả năng thiết bị bị cấp điện ngoài ý muốn khi đang được xử lý. Ngoài ra, một số nhà sản xuất cũng có thể tận dụng khu vực này để gắn dải nhựa hoặc thông tin hướng dẫn liên quan đến sản phẩm.

Một yếu tố khác nằm ở quá trình sản xuất. Việc tạo lỗ trên chấu cắm giúp giảm một phần lượng vật liệu kim loại sử dụng cho mỗi sản phẩm. Mức tiết kiệm trên từng phích cắm không lớn, nhưng khi sản xuất với số lượng lớn, lượng vật liệu có thể giảm đáng kể.

Dù vậy, người dùng không nên hiểu rằng hai lỗ này là bộ phận có chức năng bảo vệ điện hoặc thay thế cho hệ thống tiếp địa. Với những thiết bị yêu cầu nối đất, tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn quy định dây dẫn bảo vệ riêng và việc nối đất phải được thực hiện đúng cách.

Chi tiết nhỏ nhưng liên quan đến an toàn điện

Những chi tiết trên phích cắm cho thấy thiết kế của một thiết bị điện gia dụng thường không đơn giản như vẻ ngoài. Từ hình dạng chấu cắm, vật liệu cho đến các lỗ nhỏ trên bề mặt, mỗi bộ phận đều có thể phục vụ một yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Trong quá trình sử dụng, người dùng cũng nên kiểm tra tình trạng phích cắm và ổ điện. Chấu cắm bị cong, biến dạng, lỏng hoặc ổ điện có dấu hiệu cháy xém, tiếp xúc chập chờn nên được xử lý thay vì tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, không nên kéo mạnh dây điện để rút phích cắm hoặc tự ý bẻ, chỉnh sửa chấu cắm nhằm khiến chúng vừa với một ổ điện không tương thích. Những thao tác này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc và độ an toàn của thiết bị.

Một lỗ tròn nhỏ trên chấu phích cắm vì thế không phải chi tiết thừa. Nó là một phần trong thiết kế của phích cắm và có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau tùy cấu tạo, tiêu chuẩn và loại thiết bị.

Tham khảo Slashgear