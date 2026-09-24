Địa phương miền Trung rộng gần 11.860 km2, nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu dự án 44.000 tỷ : Sun Group đã “nhắm tới” từ lâu, có tới 2 sân bay, hội tụ cả 3 yếu tố núi - biển - biên giới

Đặc biệt hơn nữa, địa phương này còn vừa được tạp chí quốc tế vinh danh.

Việt Nam có nhiều địa phương sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào, vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, qua đó trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư từ những tập đoàn lớn. Trong số đó, Đà Nẵng đang sở hữu một cấu trúc phát triển khá đặc biệt khi cùng lúc có biển, núi, biên giới, sân bay, cảng biển và nhiều điểm đến nổi tiếng quốc tế.

Đáng chú ý, diện mạo của địa phương này đã thay đổi đáng kể sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Không gian Đà Nẵng hiện không chỉ gói gọn ở đô thị ven sông Hàn vốn quen thuộc với du khách mà đã mở rộng từ Biển Đông tới tận biên giới Việt Nam - Lào.

Ảnh Du lịch Đà Nẵng

Rộng gần 11.860 km², từ Biển Đông kéo tới biên giới Việt - Lào

Sau khi toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của TP Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam được sắp xếp thành TP Đà Nẵng mới, địa phương này có diện tích 11.859,59 km², dân số 3.065.628 người. Đây hiện là địa phương có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Nếu Đà Nẵng trước đây thường được nhắc tới với sông Hàn, Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà hay Bà Nà, thì bản đồ hiện nay đã rộng lớn hơn nhiều. Phía Bắc thành phố giáp Huế, phía Nam giáp Quảng Ngãi, phía Tây giáp Lào và phía Đông hướng ra Biển Đông. Nhờ đó, trong cùng một địa giới hành chính có thể tìm thấy cả đô thị ven biển, vùng núi, đảo, đồng bằng và khu vực biên giới.

Hạ tầng giao thông cũng là một lợi thế đáng kể. Thành phố hiện có 2 sân bay, gồm Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai. Theo định hướng quy hoạch, Chu Lai còn được phát triển theo hướng trung tâm logistics hàng không, trung chuyển hàng hóa và bảo dưỡng tàu bay quy mô lớn.

Đà Nẵng hiện tại sở hữu 2 sân bay, là sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai (Ảnh Cục Hàng không Việt Nam)

Bên cạnh đó là hệ thống cảng Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai, Kỳ Hà, Trường Hải, giúp hình thành mạng lưới kết nối đường bộ - đường biển - hàng không khá hoàn chỉnh.

Không gian du lịch của thành phố cũng được mở rộng đáng kể. Cùng với Mỹ Khê, Sơn Trà, Bà Nà, Hải Vân, Đà Nẵng mới còn bao gồm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, hai Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận; bên cạnh đó còn có Cù Lao Chàm - Hội An và nhiều không gian sinh thái, biển đảo phía Nam.

Cầu Vàng - dấu ấn đặc biệt và loạt dự án từ các tập đoàn lớn

Một trong những tập đoàn lớn sớm nhìn thấy tiềm năng du lịch Đà Nẵng là Sun Group. Theo lịch sử doanh nghiệp, năm 2007, tập đoàn trở về Việt Nam và lựa chọn Đà Nẵng làm nơi khởi nghiệp, thành lập Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà. Đến tháng 3/2009, tuyến cáp treo Suối Mơ - Bà Nà đầu tiên được khánh thành và Sun World Ba Na Hills đi vào hoạt động.

Sau đó, Sun Group tiếp tục hiện diện với một số công trình du lịch - nghỉ dưỡng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, các tổ hợp vui chơi và Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, công trình tạo ra sức nhận diện quốc tế đặc biệt nổi bật phải kể đến Cầu Vàng tại Bà Nà Hills.

Ra mắt năm 2018, Cầu Vàng nằm ở độ cao khoảng 1.414 m so với mực nước biển, dài 148,6 m và gồm 8 nhịp. Thiết kế hai bàn tay khổng lồ như nâng một dải lụa vàng giữa núi rừng nhanh chóng khiến công trình trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi nhất của du lịch Đà Nẵng.

Cầu Vàng trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thành phố Đà Nẵng (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Ngay trong năm ra mắt, TIME đã đưa Cầu Vàng vào danh sách World's Greatest Places 2018. Đến năm 2026, sức hút của công trình này vẫn tiếp tục được thể hiện khi Lonely Planet sử dụng hình ảnh Cầu Vàng để giới thiệu Đà Nẵng trên trang công bố Best in Travel 2027.

Không chỉ xuất hiện ở hình ảnh đại diện, Bà Nà Hills còn được Lonely Planet đưa vào gợi ý lịch trình ba ngày tại Đà Nẵng. Tác giả đề cập đến việc dành thời gian khám phá khu du lịch trên Núi Chúa và lựa chọn lưu trú để có thể tới Cầu Vàng từ sáng sớm.

Nếu nhiều sản phẩm của Sun Group đã hiện diện tại thành phố trong gần hai thập kỷ, một khoản đầu tư quy mô lớn khác hiện mới đang hình thành. Đó là Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Vinpearl thuộc Vingroup làm chủ đầu tư, nằm dưới chân đèo Hải Vân.

Dự án có quy mô 512,2 ha, tổng vốn đầu tư 43.922 tỷ đồng, tức xấp xỉ 44.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 6/2025 và hiện vẫn trong quá trình triển khai, chưa đi vào khai thác.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Vinpearl thuộc Vingroup làm chủ đầu tư (Ảnh Chủ đầu tư)

Đại diện Việt vừa được Lonely Planet gọi tên

Không chỉ thu hút những khoản đầu tư lớn, Đà Nẵng mới đây tiếp tục được quốc tế chú ý khi lọt vào Best in Travel 2027 của Lonely Planet. Danh sách năm nay lựa chọn 25 điểm đến và 25 trải nghiệm đáng chú ý trên thế giới.

Lonely Planet giới thiệu Đà Nẵng là điểm đến nổi bật với những bãi biển đô thị thư thái và các điểm dừng chân gắn với UNESCO. Chuyên trang này nhấn mạnh lợi thế của thành phố nằm ở sự kết hợp giữa núi, bãi biển dài, bán đảo Sơn Trà, ẩm thực cùng khả năng tiếp cận Hội An, Mỹ Sơn và Huế.

Đà Nẵng mới đây được Lonely Planet đưa vào danh sách "Điểm đến của 2027" (Ảnh Lonely Planet)

Điều đáng chú ý là sức hút của Đà Nẵng không nằm ở một công trình hay một loại hình du lịch riêng lẻ. Du khách có thể nghỉ ngơi bên biển, lên núi, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm vui chơi giải trí rồi tiếp tục hành trình tới các không gian di sản.