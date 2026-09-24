Một “thành phố” đang mọc lên giữa biển tại TP.HCM: 110 triệu m3 vật liệu được đưa xuống biển, 120km đường đã thành hình

Sau hơn một năm thi công, vùng biển Cần Giờ đang dần xuất hiện hình hài của một đại đô thị mới. Hơn 120 km đường nội khu đã hình thành, trong đó trục Đại lộ Thời Đại dài khoảng 12 km, rộng tới 120 m đã được trải nhựa.

Tại cửa biển Cần Giờ, TP.HCM, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise do hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát triển đang bước sang giai đoạn mới sau hơn một năm khởi công.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là hệ thống giao thông đã bắt đầu hình thành trên vùng đất mới được tạo lập từ biển.

Theo thông tin cập nhật về dự án, hơn 120 km đường nội khu đã được triển khai. Nổi bật nhất là Đại lộ Thời Đại dài khoảng 12 km, rộng tới 120 m , đóng vai trò trục giao thông xương sống của đại đô thị. Tuyến đường hiện đã được trải nhựa, nhiều đoạn đã trồng cây xanh dọc hai bên.

Hình ảnh thực tế hai tuyến đường huyết mạch của dự án: Đại lộ Thời Đại 120m và Đường Tương Lai 50m

Với bề rộng 120 m, riêng mặt cắt của Đại lộ Thời Đại thuộc nhóm những trục giao thông nội khu có quy mô lớn tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khu vực này cách đây hơn một năm vẫn chủ yếu là mặt nước và bãi bùn ven biển.

Vinhomes Green Paradise được khởi công ngày 19/4/2025, có tổng diện tích khoảng 2.870 ha. Đây là dự án khu đô thị du lịch lấn biển quy mô lớn tại Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 10 tỷ USD.

110 triệu m3 vật liệu được đưa xuống biển

Để tạo mặt bằng cho đại đô thị, khối lượng san lấp được triển khai với quy mô lớn.

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải, sau một năm thi công, gần như toàn bộ khu vực lấn biển rộng hơn 1.350 ha đã hình thành. Khoảng 110 triệu m3 vật liệu đã được đưa xuống khu vực dự án, tương đương hơn một nửa tổng khối lượng dự kiến.

Cùng với quá trình tạo lập mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các phân khu chức năng cũng được triển khai song song.

Cập nhật mới của Vinhomes Market cho biết hệ thống đường phục vụ các khu Vịnh Tiên và Vịnh Ngọc đã được trải nhựa; hệ thống cống thoát nước và lưới điện ngầm cũng đang được hoàn thiện. Nhiều căn nhà thấp tầng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Các công trình quy mô lớn như VinWonders, Nhà hát Sóng Xanh và hai sân golf cũng đã triển khai phần móng, trong đó công tác khoan cọc nhồi đã được thực hiện.

Siêu đô thị 2.870 ha bên rừng ngập mặn

Vinhomes Green Paradise nằm tại vùng cửa biển Cần Giờ, kế cận Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận.

Theo Vingroup, dự án có quy mô 2.870 ha và được phát triển theo mô hình ESG++, với 5 trụ cột gồm Môi trường, Xã hội, Quản trị, Tái sinh và Thích ứng biến đổi khí hậu. Tháng 8/2026, dự án được Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) trao Chứng nhận Tạm thời ISO 37122 đối với Thành phố Thông minh theo bộ chỉ số tùy chỉnh.

Hệ sinh thái dự án còn được quy hoạch hàng loạt công trình quy mô lớn như biển hồ Paradise Lagoon, tổ hợp VinWonders, khách sạn nghỉ dưỡng, bệnh viện Vinmec và các công trình thể thao, giải trí.

Mới nhất, ngày 20/9, Vingroup tiếp tục khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ ngay trong đại đô thị. Bệnh viện rộng 7,4 ha, quy mô 500 giường, dự kiến có khả năng phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm và khai trương vào tháng 12/2027.