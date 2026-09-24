Đúng hôm nay - 24/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay thực hiện sứ mệnh đặc biệt cất cánh

Sứ mệnh đặc biệt đang được nhắc tới cụ thể là gì?

Sáng nay - 24/9, fanpage Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đăng tải loạt hình ảnh với tiêu đề “Nơi bắt đầu của những sứ giả hòa bình. Hà Nội hôm nay — Cảng hàng không quốc tế Nội Bài".

Trong ảnh, nhiều cán bộ mặc quân phục dã chiến, đội mũ nồi xanh xếp hàng tại khu vực kiểm soát xuất cảnh. Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, đây là Đoàn cán bộ Gìn giữ hòa bình, đang hoàn tất công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phục vụ cho việc lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc tại nước ngoài.

Những ngày này cũng là thời điểm Việt Nam đang triển khai các lực lượng mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5. Trong đó, 63 quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 được triển khai tới Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS), còn 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Đây cũng là hai trong số những hình thức tham gia dễ nhận biết nhất của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngoài các đơn vị quân y, công binh, Việt Nam còn triển khai sĩ quan theo hình thức cá nhân ở những vị trí như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu và các lĩnh vực chuyên môn khác tại phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trước khi ra nước ngoài, các lực lượng phải trải qua nhiều nội dung huấn luyện. Chẳng hạn, quân y được đào tạo về y tế dã chiến, cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, Luật Nhân đạo quốc tế, nhận biết vật liệu nổ... Trong khi lực lượng công binh phải huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, y tế, hậu cần - kỹ thuật, bảo vệ lực lượng và diễn tập các tình huống gần với điều kiện thực địa.

Những chiến sĩ Việt Nam mang mũ nồi xanh mang theo nhiệm vụ cao cả

Cụm từ “gìn giữ hòa bình” có thể khiến nhiều người hình dung chủ yếu tới những nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Trên thực tế, công việc của các lực lượng Việt Nam tại phái bộ rộng hơn rất nhiều.

Tại Nam Sudan, các bệnh viện dã chiến của Việt Nam đảm nhiệm khám, cấp cứu, điều trị, phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân; đồng thời sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ y tế trong điều kiện phức tạp.

Một ví dụ đáng chú ý được chính Liên Hợp Quốc công bố: một thê đội quân y Việt Nam làm việc tại Bentiu từng cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 12.000 lượt người chỉ trong 13 tháng. Đơn vị còn tham gia kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt.

Gần đây hơn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Nam Sudan đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật ngay tại phái bộ. Tính đến tháng 5/2026, bệnh viện đã hoàn thành 19 ca phẫu thuật, trong đó có 5 ca viêm ruột thừa cấp. Một trong số bệnh nhân là quân nhân Ghana 28 tuổi được chuyển từ bệnh viện cấp 1 và được các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật cấp cứu thành công.

Ở Abyei, công việc của những người lính công binh lại rất khác. Họ có thể mở mới và sửa chữa đường, duy tu tuyến tuần tra, cứu kéo phương tiện mắc lầy, xây dựng cơ sở của phái bộ hay bảo dưỡng sân bay trực thăng.

Theo Bộ Quốc phòng, trong một nhiệm kỳ, Đội Công binh số 2 của Việt Nam đã mở mới 337 km đường tuần tra, cứu kéo 86 lượt xe của Liên Hợp Quốc cùng hàng trăm phương tiện của người dân Abyei bị sa lầy. Đơn vị còn xây dựng, củng cố và bảo dưỡng sân bay trực thăng, góp phần bảo đảm hơn 1.000 lượt chuyến bay cất, hạ cánh an toàn.

Công việc đôi khi gắn trực tiếp với sinh hoạt của người dân địa phương. Tháng 7/2025, Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng công binh Việt Nam đã san gạt đường quanh Bệnh viện Abyei, giúp khắc phục tình trạng khó tiếp cận cơ sở y tế, đặc biệt trong mùa mưa. Các kỹ sư Việt Nam cũng tham gia hỗ trợ xây dựng cơ sở mới cho đài phát thanh Abyei FM.

Hành trình đã kéo dài hơn 12 năm

Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân, quy mô tham gia sau đó được mở rộng với các Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh.

Theo số liệu được công bố trong tháng 9/2026, sau hơn 12 năm, Việt Nam đã cử hơn 1.500 lượt quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Lực lượng Công an Việt Nam cũng đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong những năm gần đây.

Bởi vậy, phía sau những hình ảnh tại Nội Bài sáng 24/9 không chỉ là một thủ tục xuất cảnh thông thường. Sau khi rời sân bay, công việc của những cán bộ mang mũ nồi xanh có thể là một ca cấp cứu giữa đêm, một tuyến đường bị nước mưa chia cắt, một chiếc xe mắc kẹt trong bùn hay một công trình cần hoàn thành để hoạt động của phái bộ và đời sống người dân được duy trì.