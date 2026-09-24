Wi-Fi của Elon Musk sắp lên máy bay Vietjet: Dùng miễn phí, xem video, chơi game online trong khi hãng khác thu gần 10 USD/30 phút

Vietjet công bố Starlink sẽ được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay mang thương hiệu Vietjet. Hãng hiện chưa công bố thời điểm máy bay đầu tiên có Starlink đi vào khai thác, tốc độ thực tế hay giới hạn dung lượng trên mỗi hành khách.

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Vietjet cùng Galaxy Holdings-Telecom vừa ký thỏa thuận với Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển. Giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được lắp trên 120 tàu bay mang thương hiệu Vietjet.

Starlink sử dụng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, giúp giảm độ trễ và duy trì kết nối khi máy bay bay qua đại dương hoặc những khu vực xa hạ tầng viễn thông mặt đất. Trên các hãng đã triển khai, hành khách có thể xem video trực tuyến, gọi video, chơi game online hoặc làm việc ngay trên không.

Qatar Airways là một trong những hãng triển khai mạnh nhất. Tính đến tháng 8/2026, hãng đã có 150 máy bay thân rộng được trang bị Starlink và hơn 23 triệu hành khách đã sử dụng dịch vụ.

Qatar Airways công bố tốc độ có thể đạt tới 500 Mbps, đủ phục vụ xem video chất lượng cao, họp trực tuyến hay chơi game. Tuy nhiên, đây là tốc độ trên hệ thống của Qatar Airways; Vietjet chưa công bố mức cụ thể.

Starlink trên Qatar Airways hiện cũng được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay áp dụng. Emirates cho biết Starlink của hãng miễn phí cho hành khách trên những máy bay đã được trang bị. airBaltic cũng áp dụng mô hình miễn phí Starlink trên các tàu bay Airbus A220-300 có hệ thống này.

Ở chiều ngược lại, Internet trên máy bay vẫn có thể là dịch vụ phải trả thêm tiền nếu hãng chưa áp dụng mô hình miễn phí. Singapore Airlines hiện niêm yết các gói mua lẻ gồm 3,99 USD cho một giờ, 8,99 USD cho ba giờ và 15,99 USD cho cả chuyến bay.

Emirates cũng niêm yết Wi-Fi thông thường từ 9,99-19,99 USD cho cả chuyến, tùy thời lượng bay. Riêng gói Easy Connect tại một số khu vực có giá 9,99 USD cho 30 phút.

Về phía các hãng hàng không, Starlink hiện công khai gói Aviation Regional Unlimited ở mức 12.500 USD/tháng cho mỗi máy bay, trong khi gói Aviation Global Unlimited lên tới 20.000 USD/tháng/máy bay, chưa gồm thuế. Đây là giá theo tháng, không phải giá tính theo từng chuyến bay. Starlink không công bố giá thương mại riêng của các hợp đồng với từng hãng hàng không lớn, nên không thể suy ra Vietjet phải trả mức tương tự.

Điểm đáng chú ý với hành khách là Vietjet công bố Starlink sẽ được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay mang thương hiệu Vietjet. Hãng hiện chưa công bố thời điểm máy bay đầu tiên có Starlink đi vào khai thác, tốc độ thực tế hay giới hạn dung lượng trên mỗi hành khách.