Toàn bộ người dân có lương hưu, trợ cấp cần chú ý thông tin mới liên quan đến việc nhận tiền, áp dụng từ 28/9

Chỉ còn ít ngày nữa, một thông tin mới liên quan trực tiếp đến người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội sẽ được áp dụng.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ 28/9/2026. Một trong những điểm đáng chú ý là bổ sung quy định về “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Điều này mở thêm phương thức để người dân tiếp nhận lương hưu, trợ cấp và những khoản an sinh khác trên môi trường số.

Từ 28/9, có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

BHXH Việt Nam lưu ý, đây không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập được mở trên VNeID. Có thể hiểu đơn giản, VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh và kết nối; người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Ảnh minh họa

Một điểm người đang nhận lương hưu, trợ cấp đặc biệt cần lưu ý là quy định có hiệu lực từ 28/9 không đồng nghĩa tất cả người thụ hưởng bắt buộc phải chuyển sang nhận tiền qua VNeID ngay lập tức.

BHXH Việt Nam nêu rõ, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả vẫn được thực hiện theo các hình thức khác theo quy định. Cơ quan này cũng khẳng định người chưa sử dụng phương thức mới vẫn tiếp tục được nhận quyền lợi theo các hình thức hiện hành.

Như vậy, thay đổi từ ngày 28/9 nên được hiểu là người dân có thêm một phương thức nhận lương hưu, trợ cấp, thay vì phải đồng loạt thay đổi cách nhận tiền.

5 bước đăng ký Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Trước thời điểm Nghị định mới có hiệu lực, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn người dân tích hợp Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Theo hướng dẫn được Cổng TTĐT Chính phủ đăng tải, người đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại.

Theo giao diện hướng dẫn, quá trình đăng ký có thể thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục “An sinh xã hội”, sau đó chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” và thực hiện xác thực theo yêu cầu của ứng dụng.

Bước 3: Lựa chọn ngân hàng muốn liên kết và nhập chính xác số tài khoản nhận tiền.

Bước 4: Kiểm tra thông tin, tích chọn xác nhận đã đọc mục đích chia sẻ thông tin và đồng ý với các điều khoản của ứng dụng, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Bước 5: Bấm “Gửi thông tin”. Khi màn hình thông báo hệ thống đã tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành công, quá trình gửi thông tin hoàn tất.

Hướng dẫn chính thức của BHXH Việt Nam cũng cho biết hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng từng bước cho tới khi hoàn thành việc tích hợp. Tùy phiên bản ứng dụng, thứ tự một số thao tác xác thực có thể hiển thị khác nhau, người dùng nên thực hiện theo chỉ dẫn trực tiếp trên VNeID.

Người nhận lương hưu, trợ cấp cần đặc biệt lưu ý điều gì?

Không chỉ cách đăng ký, người dân cần chú ý tới điều kiện của tài khoản được tích hợp.

Theo BHXH Việt Nam, mỗi chủ thể chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội. Tài khoản được tích hợp phải chính chủ và có thông tin trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử, nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng.

Đặc biệt, người cao tuổi - nhóm có số lượng lớn người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng - cần phân biệt rõ việc “nhận lương hưu qua VNeID” với việc tiền được giữ trong ứng dụng. Thực tế, VNeID là nơi tích hợp thông tin định danh và tài khoản nhận tiền; VNeID không phải ví tiền hay tài khoản ngân hàng chứa lương hưu của người dân.