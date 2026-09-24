Cơ quan Thuế thông báo: 40 cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Nhịp sống thị trường
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Các cá nhân trong danh sách sau cần chú ý thông báo của cơ quan Thuế.

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Ngày 23/9, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã công khai các Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Trong đó, 38 cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, các doanh nghiệp trong danh sách cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnhTổ chức/doanh nghiệp cá nhân là người đại diện theo pháp luậtTổng số tiền thuế nợ

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh
Bùi Xuân CátCông Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Tiên Sa2.000.000 đồngTừ ngày 22/09/2026
Nguyễn Văn TiếpCông Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Evic9.296.882 đồngTừ ngày 22/09/2026
Mai Thanh HảiCông ty cổ phần khoáng sản Tân Hoàng Kim1.000.000 đồngTừ ngày 22/09/2026
Nông Tú KhầuCông ty thương mại tổng hợp Vị xuyên-Từ ngày 21/09/2026
Phạm Thị BốnCông ty TNHH Ngọc Hà2.000.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Mạnh HùngCông Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vitech Hà Giang1.534.526.219 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Tiến ThắngCông Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Hà Việt8.349.135 đồngTừ ngày 21/09/2026
Hoàng Hiếu LiêmCTCP Luyện kim Hải Đăng 10.443.600 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Văn SáuCTCP Đầu tư du lịch dịch vụ Bắc Quang3.627.300 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Trọng QuangCông ty TNHH Khai thác khoáng sản Sông Lô2.176.400 đồngTừ ngày 21/09/2026
Phạm Minh TuânCông ty TNHH MTV Tân Tiến Hà Giang 22.759.985 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Văn LăngCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Thăng Long Hd-Từ ngày 21/09/2026
Nguyễn Khánh BìnhCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yến Minh-Từ ngày 21/09/2026
Bùi Anh DũngCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Nghiệp Tam Đỉnh2.100.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Phùng Viết TuấnCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Hà Bắc Quang-Từ ngày 21/09/2026
Phạm Văn TùngCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Giang-Từ ngày 21/09/2026
Tạ Ngọc QuýCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chăn Nuôi Việt Lâm78.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Anh TuấnCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Trung Dũng19.519.151 đồngTừ ngày 21/09/2026
Hà Thị ThơmCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Goldway4.133.100 đồngTừ ngày 21/09/2026
Trần Mạnh HươngCTCP Cao dược CDG2.000.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Thị DungCông Ty trách nhiệm hữu hạn Miền Đông-Từ ngày 21/09/2026
Trần Mạnh HươngCTCP DBC Bảo Châu2.000.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Bùi Đức HạnhCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng-Từ ngày 21/09/2026
Hoàng Diệu CầmCông ty TNHH MTV XNK Hưng Long11.657.390 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Thị Mai PhươngCông ty TNHH Thiên Minh Hà Giang6.261.150 đồngTừ ngày 21/09/2026
Hà Thị XuyênCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Bổng88.690 đồngTừ ngày 21/09/2026
Hoàng Minh ThắngCTCP Minh Anh Hà Giang3.211.500 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Minh DươngCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Indeco3.400.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Mạnh CườngCÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU HÀ GIANG3.184.665 đồngTừ ngày 21/09/2026
Triệu Đức ThịnhCÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH 23-Từ ngày 21/09/2026
Phạm Thị HươngCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phương Giang5.460.000 đồngTừ ngày 21/09/2026
Đỗ Xuân VănCÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL AN PHÁT3.109.800 đồngTừ ngày 21/09/2026
Lê Mạnh HoànCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN MÂY3.156.600 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nông Thị NgòCông Ty Cổ Phần Thiên Hàm150.545.400 đồngTừ ngày 21/09/2026
Vũ Văn BìnhCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN PHÚ MT-Từ ngày 21/09/2026
Trần Phong CảnhCông ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Điềm-Từ ngày 21/09/2026
Bùi Trung KiênCông Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tam Lộc-Từ ngày 21/09/2026
Phạm Thị HoaCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH HG-Từ ngày 21/09/2026

Cơ quan Thuế cũng thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh với 2 cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Cụ thể như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnhLý do bị tạm hoãn xuất cảnhSố tiền thuế tổ chức/doanh nghiệp còn nợThời gian bị tạm hoãn xuất cảnh
Trương Việt AnhÔng/Bà Trương Việt Anh là chủ sở hữu hưởng lợi của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC đang nợ thuế trên ngưỡng quy định2.191.889.509 đồngTừ ngày 21/09/2026
Nguyễn Ngọc ThànhÔng/Bà NGUYỄN NGỌC THÀNH là chủ sở hữu hưởng lợi của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC đang nợ thuế trên ngưỡng quyđịnh2.191.889.509 đồngTừ ngày 21/09/2026

Tại Thông báo, Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định mới

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Hiện trang web của Cục Thuế đã cập nhật chức năng tra cứu người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Theo hướng dẫn của Thuế TP. Đồng Nai, tất cả người nộp thuế truy cập theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Thuế: www.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn mục “Dịch vụ công”

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Bước 3: Chọn mục “Công khai cưỡng chế nợ thuế”

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Bước 4: Chọn mục “NNT có thông báo về xuất cảnh”

Bước 5: Nhập thông tin người nộp thuế và mã xác nhận, sau đó ấn nút “Tìm kiếm” và xem kết quả tra cứu

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên sử dụng các kênh thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế để tra cứu, cập nhật thông tin, kịp thời nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế và chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi xuất cảnh.

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