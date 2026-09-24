Phó Chủ tịch Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ: Doanh nghiệp cần bắt tay tổ chức xã hội để hợp lực, đưa các sáng kiến cộng đồng đi xa hơn

Tham dự Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh những kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp trên hành trình đồng hành cùng các dự án xã hội.

Ngày 21/9, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”. Sau ba mùa giải với các chủ đề “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Human Act Prize bước sang một giai đoạn mới: không chỉ tìm kiếm, ghi nhận và lan tỏa những sáng kiến tạo tác động, mà hướng tới kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Với Human Act Prize, “hợp lực” không đơn thuần là nhiều người cùng tham gia một hoạt động, mà là khả năng kết nối những nguồn lực đa dạng, từ tài chính, tri thức, chuyên môn, công nghệ đến mạng lưới và sức ảnh hưởng, để mỗi bên phát huy thế mạnh và bổ trợ cho nhau.

Chia sẻ sau Lễ công bố Human Act Prize 2026, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam cho biết đây là một thông điệp mà cô đã chờ đợi từ lâu.

“Từ khi vừa mới về nước, tôi cảm thấy mình đứng giữa rất nhiều ‘lằn ranh’: vừa là người trẻ, vừa có góc nhìn của doanh nghiệp; dù không phải NGO nhưng mong muốn được làm một điều gì đó tốt cho xã hội. Khi ở giữa những mảnh ghép ấy, tôi nhận ra mình có thể mang đến những nguồn lực khác biệt: đó là ý chí của người trẻ, nguồn lực và nhân lực của doanh nghiệp, cùng sức ảnh hưởng và khả năng lan tỏa khi cả cộng đồng doanh nghiệp cùng hợp lực”, Chị Mỹ chia sẻ.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ phát biểu tại Lễ công bố Human Act Prize 2026.

Từ trải nghiệm này, Phó Chủ tịch Alphanam cho rằng doanh nghiệp không nên làm công tác thiện nguyện một cách đơn lẻ, mà cần đồng hành với những tổ chức xã hội có chuyên môn và kinh nghiệm triển khai dự án. Theo Ngọc Mỹ, cách làm này giúp mỗi bên phát huy thế mạnh riêng: tổ chức xã hội tập trung vào chuyên môn phát triển hoạt động vì cộng đồng, trong khi doanh nghiệp có thể đóng góp năng lực quản trị, vận hành và nhân rộng mô hình.

Đây cũng là định hướng hoạt động của Quỹ Alphanam Green Foundation do Ngọc Mỹ khởi xướng. Thành lập năm 2016, quỹ đã phối hợp với các tổ chức uy tín để tài trợ và triển khai nhiều dự án tập trung vào bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển sinh kế ổn định cho người dân.

Theo nữ doanh nhân, một dự án cộng đồng muốn bền vững không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một doanh nghiệp mà cần được tiếp sức bởi nhiều nguồn lực khác nhau.

“Vậy nên khi Báo Nhân Dân phát động Human Act Prize với chủ đề ‘Hợp lực cộng đồng’, tôi thực sự xúc động. Bởi đây là mô hình tôi đã thí điểm nhiều năm và thấy hiệu quả. Khi mô hình ấy được mở rộng thành một dự án lớn, trở thành một phong trào với sự chung tay của nhiều lực lượng như Báo Nhân Dân đang khởi xướng, tôi nghĩ đó là điều rất đặc biệt”, Phó Chủ tịch Alphanam bày tỏ.

Theo doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, doanh nghiệp cần kết hợp với các tổ chức xã hội để phát huy thế mạnh riêng khi triển khai các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Human Act Prize, Human Act Now là điểm nhấn mới với chuỗi hoạt động dành riêng cho thế hệ trẻ, hướng tới kiến tạo môi trường để người trẻ kết nối, học hỏi và phát triển các sáng kiến tạo tác động cho cộng đồng.

Với doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, đây là hướng đi đáng chú ý bởi cô từng thử nghiệm mô hình trao nguồn lực cho các thủ lĩnh trẻ để họ phát triển những đề án phù hợp với nhu cầu của địa phương và ghi nhận những sáng kiến thú vị.

“Tôi nghĩ rằng nếu doanh nghiệp quan tâm tới một địa phương nào đó, họ nên đồng hành cùng các thủ lĩnh trẻ. Bởi đây là những người hiểu và có thể đồng hành lâu dài để tạo ra những thay đổi tích cực trong chính môi trường sống của mình”, Phó Chủ tịch Alphanam nói.

Phó Chủ tịch Alphanam cho rằng doanh nghiệp có thể đồng hành cùng các thủ lĩnh trẻ, tạo thêm nguồn lực để những sáng kiến tại địa phương được triển khai và nhân rộng.

Theo Ngọc Mỹ, sự đồng hành của doanh nghiệp có thể tạo thêm động lực và điều kiện để những ý tưởng của người trẻ được triển khai trong thực tế. Từ nền tảng đó, các dự án có thể tiếp tục kết nối với tổ chức xã hội, NGO hoặc các tổ chức có vốn nước ngoài, qua đó mở rộng quy mô và gia tăng tác động.

Thông qua Human Act Now, doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết Alphanam sẽ tiếp tục quan sát và tìm kiếm những dự án mà doanh nghiệp có thể đóng góp nguồn lực phù hợp nhất, đặc biệt là các ý tưởng của thế hệ trẻ.