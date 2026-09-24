Từ nay đến ngày 7/10, tất cả người dân có tài khoản VNeID được hưởng đặc quyền sau

Người dân cần cập nhập thông tin dưới đây kẻo mất quyền lợi. Thời hạn chỉ có 15 ngày.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 23/9 đến 7/10/2026, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục vấn đề cần xin ý kiến đã chính thức được đăng tải trên VNeID. Vì thế người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID để thực hiện quyền lợi tham gia góp ý vào vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Người dân có thể truy cập VNeID để thực hiện quyền lợi của mình. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tải trên ứng dụng VNeID.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng VNeID gồm dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và danh mục các vấn đề cần xin ý kiến.

Về phương thức lấy ý kiến, Bộ đề nghị thiết lập chức năng để nhân dân nghiên cứu và lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành hoàn toàn”, “Tán thành có góp ý” hoặc “Không tán thành” đối với toàn văn dự thảo Luật và các vấn đề cần xin ý kiến.

Đối với phương án “Tán thành có góp ý” và “Không tán thành”, ứng dụng tích hợp trường “Nội dung góp ý” để nhân dân nhập và gửi ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân gồm 13 chương, 115 điều, và có 8 nội dung lấy ý kiến gồm: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; Hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền; Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Toàn bộ ý kiến góp ý của nhân dân sẽ được trích xuất và bàn giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Công an dự kiến hoàn thành việc trích xuất, bàn giao dữ liệu trong ngày 9/10/2026.

Theo Cổng TTĐT Bộ Nông nghiệp và Môi trường