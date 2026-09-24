Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ kỹ thuật Huỳnh Hoàng Việt 68 tuổi

Bị can Huỳnh Hoàng Việt bị khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi can tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Việt (sinh năm 1958, thường trú Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, Huỳnh Hoàng Việt là cán bộ kỹ thuật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phan, do bà Trần Thị Thu Thủy đứng tên làm Giám đốc có trụ sở tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Hoàng Việt (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Được biết, từ năm 2021 đến năm 2023, Huỳnh Hoàng Việt đã thực hiện thiết kế 37 hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, Việt tự ý copy thiết kế bản vẽ kỹ thuật của "Thiết kế vẽ" để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long thẩm định cấp Giấy chứng nhận.

Huỳnh Hoàng Việt không thực hiện việc thi công cải tạo tại nhà xưởng của công ty TNHH Huỳnh Phan nhưng tài liệu trong hồ sơ đề nghị Chi cục đăng kiểm Vĩnh Long kiểm tra, nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lại thể hiện thi công, cải tạo tại công ty.

Căn cứ toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi của đối tượng Huỳnh Hoàng Việt đủ yếu tố cấu thành tội phạm Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.