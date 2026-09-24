Thúy Ngân tiết lộ lần đầu làm những chuyện này khiến hơn 1.300 em nhỏ vui mừng cùng cô

Nữ diễn viên cùng ê kip chương trình Giao Nắng Chuyển Yêu Thương của 247Express đã đến giúp đỡ cho các em nhỏ vùng cao khu vực biên giới Điện Biên trong dịp Trung Thu.

Thúy Ngân chưa từng một lần đặt chân đến các điểm trường vùng biên giới, cho đến giữa tháng 9 vừa qua, nữ diễn viên lần đầu có mặt tại Điện Biên, đồng hành cùng chương trình "Giao Nắng Chuyến Yêu Thương" do 247Express tổ chức, mang Trung thu sớm đến với hơn 1.300 học sinh tại 3 trường thuộc xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà.

"Tôi đã xem nhiều hình ảnh về trẻ em vùng cao, nhưng phải đến tận nơi mới thật sự hiểu. Có những điều mà nhìn qua màn hình mình không bao giờ cảm nhận hết được", Thúy Ngân chia sẻ.

Lần đầu đến vùng biên, lần đầu hiểu con đường đến lớp của các em

Thúy Ngân chia sẻ đây là lần đầu được đặt chân đến vùng đất biên giới xa xôi. Đến tận nơi cô mới thực sự cảm nhận được hết cái nắng gió, sự thiếu thốn ở đây. Chuyến đi không chỉ đưa nữ diễn viên đi qua những con đường đất đầy sỏi đá, những con dốc ngoằn ngoèo hay con suối lạnh ngắt, mà còn mở ra trước mắt cô những nhịp sống rất khác, nơi các em nhỏ vất vả để đến lớp.

Thúy Ngân chủ động trò chuyện. làm quen với các em học sinh

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân tới các điểm trường, sự rụt rè ban đầu của các em nhỏ mau chóng nhường chỗ cho những đôi bàn tay bé xíu chủ động tìm đến nắm chặt tay "chị Ngân". Không còn khoảng cách của một nghệ sĩ, Thúy Ngân chủ động trò chuyện cùng các em. Lần đầu tiên đối mặt với sự thiếu thốn nhưng tràn đầy sự hồn nhiên của học sinh vùng cao, cô xúc động chia sẻ bản thân thương các em như chính người nhà của mình, cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của tình người và sự kết nối nơi biên khu giữa người dân và các chiến sĩ biên phòng.

Lần đầu được phá cỗ Trung thu với các em học sinh vùng biên

Nếu Trung thu ở thành phố là những hộp bánh nướng đẹp mắt và phố phường rực rỡ đèn lồng, thì Trung thu ở điểm trường vùng biên lại giản dị hơn rất nhiều. Mâm cỗ có bánh, kẹo, xung quanh là hàng trăm gương mặt háo hức chờ đến giờ phá cỗ.

Thúy Ngân nói, dù đã trải qua rất nhiều mùa Trung thu, đây là lần đầu tiên cô được ngồi phá cỗ cùng đông các em nhỏ đến vậy, và cũng là lần đầu cô hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ "phá cỗ".

Thúy Ngân rước đèn Trung thu cùng các em học sinh

"Trước giờ Trung thu với tôi là ăn bánh, ngắm trăng. Đến đây tôi mới hiểu, phá cỗ là được ngồi cạnh nhau, chia nhau từng chiếc bánh, từng viên kẹo, và cười thật nhiều", Thúy Ngân kể. Nữ diễn viên hòa mình cùng các em: rước đèn quanh sân trường, cổ vũ các tiết mục văn nghệ. Tiếng cười vang khắp sân trường giữa núi rừng Tây Bắc.

Nữ diễn viên hòa mình cùng các em: rước đèn quanh sân trường, cổ vũ các tiết mục văn nghệ

Hơn 1.300 em nhỏ có mùa Trung thu ấm áp

Không chỉ có đêm hội, chuyến đi còn mang đến những món quà thiết thực. Tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu học Mường Pồn, xã Mường Pồn, 345 học sinh nhận quà Trung thu và áo ấm; trường được trao thêm bàn ghế, máy tính và học bổng. Ở Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học và THCS Sa Lông, xã Na Sang, 500 học sinh nhận quà Trung thu, 2.500 quyển vở, 226 em bán trú được tặng chăn mùa đông. Với Trường Mầm non Nậm Tin, xã Mường Chà, chương trình làm đường, mái hiên cho điểm trường Huổi Tang, xây thư viện tại trường trung tâm, cùng quà Trung thu và sữa cho các em.

Chương trình dành tặng nhiều phần quà cho các em học sinh

Ngày chia tay, nhiều em nhỏ níu tay Thúy Ngân không muốn rời. Cô ôm từng em, hứa sẽ có ngày quay lại . "Tôi đến để mang Trung thu cho các em, nhưng chính các em lại cho mình một mùa Trung thu đáng nhớ", nữ diễn viên nói.

Hành trình mang "Nắng" đến vùng biên

"Giao Nắng Chuyển Yêu Thương" là chương trình thiện nguyện do 247Express thực hiện từ đầu năm 2024, hướng đến học sinh tại các xã biên giới khó khăn. Với ý nghĩa những chuyến xe không chỉ chở hàng hóa mà còn chở thêm "Nắng", mang đến ấm áp và yêu thương cho các em nhỏ khu vực biên giới vùng cao.

"Giao Nắng Chuyển Yêu Thương" là chương trình thiện nguyện do 247Express thực hiện từ đầu năm 2024

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) được thành lập năm 2005, chuyên cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng 34 tỉnh thành trên toàn quốc, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Đến nay, hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.