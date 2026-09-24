Người dùng có tài khoản VNeID mức độ 2 cần chú ý thông tin này

Người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 có thể đăng ký cấp đổi căn cước hết hạn ngay trên ứng dụng, sau đó đến cơ quan công an theo lịch hẹn để hoàn thành thủ tục.

Thẻ căn cước hết hạn cần được cấp đổi để tiếp tục sử dụng trong các giao dịch, thủ tục có yêu cầu xác minh nhân thân. Thay vì đến trực tiếp để bắt đầu đăng ký, người dân có thể thực hiện các bước khai thông tin, gửi yêu cầu cấp đổi trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Tuy nhiên, người dân cần phân biệt việc đăng ký trực tuyến với hoàn thành toàn bộ thủ tục trên mạng. Với trường hợp đổi thẻ do hết hạn, sau khi đăng ký, công dân vẫn phải đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã lựa chọn để thực hiện các bước cần thiết.

Những mốc tuổi cần lưu ý khi sử dụng thẻ căn cước

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tuy nhiên, luật cũng quy định ngoại lệ: Thẻ đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải đổi thẻ có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo. Vì vậy, người dân cần kiểm tra thời hạn sử dụng trên thẻ và thời điểm được cấp thẻ để xác định có thuộc trường hợp phải cấp đổi hay không.

Theo nội dung tư vấn của Bộ phận Tư vấn pháp luật Báo Lao Động, khoản 10 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/3/2026, sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Theo đó, công dân lựa chọn thủ tục và kiểm tra thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin chính xác, người dân đăng ký thời gian, cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Hệ thống xác nhận và tự động chuyển đề nghị đến cơ quan được lựa chọn.

5 bước đăng ký và thực hiện cấp đổi căn cước hết hạn

Để đăng ký cấp đổi căn cước trên VNeID theo hướng dẫn, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trình tự thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập và chọn thủ tục. Người dân đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2, truy cập mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”.

Bước 2: Tạo yêu cầu cấp đổi. Tại giao diện thủ tục, chọn “Tạo mới yêu cầu”, sau đó lựa chọn “Bản thân” hoặc “Khai hộ” tùy theo nhu cầu thực hiện cho mình hay cho người khác.

Bước 3: Kiểm tra, bổ sung thông tin. Người dùng bấm “Kiểm tra thông tin”, điền các nội dung theo yêu cầu rồi chọn “Tiếp tục”. Trong quá trình đăng ký, công dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận và thời gian thực hiện thủ tục theo hướng dẫn của hệ thống.

Bước 4: Xác nhận và gửi hồ sơ. Khi màn hình hiển thị thông tin của người đề nghị cấp đổi, cần kiểm tra lại các nội dung. Nếu thông tin chính xác, tích chọn ô “Tôi xin cam đoan…” và nhấn “Gửi hồ sơ” để hoàn tất đăng ký.

Bước 5: Đến cơ quan công an theo lịch hẹn. Người dân đến đúng địa điểm, thời gian đã đăng ký để thực hiện các thủ tục liên quan, như chụp ảnh khuôn mặt, thu thập sinh trắc học vân tay, mống mắt theo quy định.

Như vậy, thao tác “Gửi hồ sơ” trên VNeID mới hoàn tất khâu đăng ký, chưa đồng nghĩa với việc đã hoàn thành thủ tục cấp đổi căn cước hết hạn. Việc chủ động kiểm tra thời hạn thẻ, rà soát thông tin và đến đúng lịch hẹn giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết thủ tục.